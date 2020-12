Córdoba cubrirá el ATP de las clínicas que deja de pagar la Nación

El Estado nacional confirmó que dejará de pagar el salario complementario (ATP) con el que venía sosteniendo al sector privado de la salud y ahora cada provincia deberá decidir si se hace cargo de ese subsidio en medio de la pandemia del coronavirus.

El Gobierno de Córdoba, por ejemplo, ya anunció que se hará cargo del subsidio al menos por tres meses y que financiará proyectos para agregar más internados de terapia intensiva en los distintos establecimientos.

La decisión del Gobierno nacional cayó como un balde de agua fría en el sector ante el temor de que la segunda ola de Covid-19 llegue al país y sea más virulenta que la primera, tal como pasó en Europa.

El Ministerio de Salud de Córdoba indicó que no se registraron fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas, situación que no se registraba en la provincia desde el 27 de agosto pasado pic.twitter.com/rSlo3HvtGV — Agencia Télam (@AgenciaTelam) December 28, 2020

La presunción es que a partir del 15 de enero, comenzarían a subir los casos y que hacia febrero-marzo habrá otra vez un número alto de contagios.

El problema es que tocará enfrentarla con un personal sanitario extenuado, una ciudadanía rebelde a los cuidados elementales y con un panorama económico y financiero de catástrofe para la salud, porque los costos son cada vez más altos y los ingresos, menores.

Según consigna La Voz, el panorama es tan complejo que por primera vez en la historia se conformó una Federación Argentina de Prestadores de Salud, que reúne a todos los prestadores privados del país y que hoy, en señal de protesta, no atenderá consultas médicas entre las 10 y las 13. Tampoco seguirá el diferimiento de las contribuciones patronales ni se pagará el bono de $ 5.000 a los trabajadores de salud.

El gobernador @JSchiaretti supervisó el centro de vacunación Covid-19 de la ciudad capital junto al ministro de @minsaludcba, #DiegoCardozo. La primera etapa se realizará desde mañana 29/12 al 2/1, y está dirigida a los equipos de salud más expuestos. #VacunaCOVID19 pic.twitter.com/KES6BIdHoy — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) December 28, 2020

"Sin el ATP, el sector está fundido, porque el Gobierno no ha autorizado la suba de precios, el Pami y las obras sociales no han compensado la inflación ni de cerca, las prepagas han aumentado 10% con una inflación del 40%, y tenemos una paritaria que se firmó contra la continuidad del ATP, que no va a estar", explicó Marcos Losada, del Sanatorio Allende de Córdoba.

Aunque el panorama es complejo y casi terminal para el 80% de los prestadores del país, cada provincia atiende su situación en particular, ya que son los gobernadores los que tienen a su cargo el servicio de salud.