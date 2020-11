Estiman que el comercio con Brasil cerrará el año con una baja del 21%

Las perspectivas del intercambio comercial entre Argentina y Brasil para el resultado de 2020 prevén una disminución del 24% de las exportaciones mientras que las importaciones caerían un 18%, lo que representaría una leve mejoría respecto a estimaciones privadas previas y un cierre del intercambio con una baja de 21%.



Así surge de la proyección de la consultora Abeceb en su último informe en que actualiza las estimaciones previas respecto del intercambio comercial entre Argentina y Brasil.



“El fuerte crecimiento de las importaciones argentinas constituye la principal noticia a destacar de los resultados pertenecientes al mes de octubre, lo que no solo se evidenció en la relación bilateral, sino que también en el comercio intraregional", destacó el trabajo.



En ese mismo sentido, precisó que las importaciones de América del Sur crecieron 3,9% en dicho mes tras caer 7,0% en septiembre y 24,3%. en agosto, lo que marca "un mejor dinamismo de las importaciones con respecto a las exportaciones que probablemente se mantenga en los últimos meses del año”, destacó el estudio.



Respecto de los resultados para 2020, por un lado, las ventas externas caerían 24% a US$ 7.872 millones, lo que representaría un retroceso similar al del año 2002 (-23,6%), pero implicaría volver a niveles de del año 2006 (USD 8.052 millones).



Por otro lado, las compras externas disminuirían, por tercer año consecutivo, 18% a US$ 8.360 millones.



De esta forma, las importaciones argentinas desde Brasil se reducirían a casi la mitad en tan solo dos años, según surge del informe.



De acuerdo a esta proyección, Argentina finalizaría el 2020 con déficit comercial bilateral con su principal socio comercial de US$ 488 millones, mientras que en 2019 había conseguido un superávit en torno a los US$ 230 millones.



Sin embargo, la consultora resaltó que “en términos históricos este constituye un déficit modesto ya que sería el sexto mejor resultado en los últimos 20 años y el tercer mejor resultado en los últimos 17 años”.



Por su parte, el flujo comercial bilateral marcaría un retroceso del 21% a US$ 16.232 millones.



De esta manera, la revisión, mejora el desempeño de las exportaciones ya que hace un mes la misma consultora estimaba una caída del 27% a US$ 7.566 millones, mientras que la nueva proyección es de una retracción del 24% a US$ 7.872 millones.



En el caso de las importaciones, disminuirían hace un mes se preveía que un 25% a US$ 7.602 millones, mientras que ahora las compras externas caerían un 18% a US$ 8.360 millones, lo que refleja un mejor dinamismo de la actividad económica.