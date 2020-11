Las dos nuevas versiones que Toyota fabricará en Argentina

Toyota ratificó hoy una inversión de US$ 400 millones para incrementar, a través de la empresa Sales de Jujuy, la producción de carbonato de litio que destinará a la fabricación de baterías, y anunció otros US$ 50 millones para sumar dos nuevas versiones de vehículos que produce en su fábrica del partido bonaerense de Zárate.



Los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Economía, Martín Guzmán, visitaron hoy la planta de Toyota, donde las autoridades de la automotriz anunciaron los detalles de los planes de inversión que involucran a la empresa.

Agradecemos a Toyota la invitación a participar de estos anuncios tan importantes, que son oportunidades para las empresas involucradas y también para la Argentina.



Estas inversiones significan más trabajo, más innovación, más producción y nos posicionan en la región. https://t.co/ZTqk7xZOsG — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) November 6, 2020



Se trata del inicio de la producción de dos nuevas versiones de vehículos que requirió una inversión de US$ 50 millones; mientras que la empresa Sales de Jujuy -de la cual es accionaria Toyota Corporation- ratificó su inversión por US$ 400 millones para la producción incremental del mineral de litio.



Desde la planta industrial de Zarate, Toyota dará comienzo a la producción de las nuevas versiones de sus modelos Toyota Hilux y SW4 que contarán con actualización tecnológica y de seguridad, lo que demandará una inversión de US$ 50 millones.



Las autoridades de la automotriz también adelantaron que el año próximo abrirán un Centro de Entrenamiento y Asistencia Técnica de posventa para todos los distribuidores de Latinoamérica y el Caribe, que tendrá su base en ese mismo predio industrial bonaerense.



Además, durante el encuentro, las autoridades de Sales de Jujuy, productora y exportadora de carbonato de litio en esa provincia, ratificaron su inversión por US$ 400 millones para incrementar su capacidad de producción.



El proyecto que también involucra a las empresas Orocobre, y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) como accionistas de Sales, consiste en pasar la capacidad de producción de carbonato de litio de 17.000 toneladas a 42.000 toneladas anuales.