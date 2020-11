¿Impagables? Precios para vacacionar en Uruguay siendo argentino

Con las constantes subas del dólar y la crisis económica que atraviesan todos los países, los precios para salir de vacaciones no ayudan. Si bien Uruguay es un país limítrofe y el viaje no es muy largo, los precios no son del todo accesibles para los que necesiten comprar dólares.

Precios en Uruguay

La primera quincena de enero es la más cara de toda le temporada. En Punta del Este, un dormitorio cuesta entre 1.500 y 2.000 dólares, mientras que las otras fechas los precios bajan hasta 500 dólares.

Manantiales es una de las zonas más caras del país vecino. Alquilar un departamento tiene un precio a partir de los 3.000 dólares, pero alquilar un hotel tres estrellas con desayuno incluido es accesible. Rondan los 50/100 dólares.

Comer en Uruguay tampoco es muy económico o bien manejan precios parecidos que en Argentina. Un porrón de cerveza en un bar sale aproximadamente 120 pesos, mientras que dos platos en un restaurante promedio pueden costar hasta 1.800 pesos.

¿Cómo viajar a Uruguay al mejor precio?

Para llegar a Uruguay se puede viajar en auto, aéreos o por la famosa compañía Buquebus, la opción que más eligen los argentinos. Lo accesible de comprar el pasaje desde el país es la financiación con la tarjeta de crédito.

En el caso de Buquebus, no solamente se puede sacar un pasaje de ida y vuelta, sino que también dan opciones para pasar el día a Colonia o Montevideo. Estas "escapadas de día", como lo llaman en la página oficial, tienen un precio entre 5.000 a 16.000 pesos, dependiendo de la fecha y del día de la semana.

Un pasaje en Buquebus para Punta del Este la primera quincena de enero por 10 días tiene un precio de 8.000 y 20.000 pesos que varía según el horario del día, mientras que a Montevideo alcanza los 10.000 pesos.

Turismo en épocas de coronavirus

De cara al 2021, el gobierno uruguayo declaró que no abrirán las fronteras al turismo, pero esto puede cambiar ya que representaría una caída abrupta de ingresos. La presión de la gente que trabaja en el sector turístico es muy fuerte.

Por otra parte, la Cámara Inmobiliaria de Maldonado y Punta del Este prevé reunirse con el Ministro de Turismo para que al menos dejen ingresar a los argentinos que son propietarios como en el caso de Susana Giménez y Ricardo Darín, que viajaron a Uruguay por tener domicilio.

Uno de los argumentos es que al tener casa propia, podrían hacer cuarentena allí cómodamente sin poner en riesgo a la población. En cuanto a los que alquilen, proponen flexibilizar los precios para permitirles quedarse más tiempo y que puedan hacer el aislamiento correspondiente.

Conocé las medidas que se aplicarán para operadores turísticos y consumidores durante la temporada estival, anunciadas ayer por el ministro de Turismo, Germán Cardoso. https://t.co/HKbEOHlg1i — Uruguay Natural (@Uruguay_Natural) October 30, 2020

"Es muy importante que miles de argentinos puedan cruzar, depende mucho y en gran medida de la situación sanitaria de la Argentina", aseguró el presidente Lacalle Pou en una conferencia de prensa.