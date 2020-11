Vivos: hay destinos argentinos que solo aceptan dólares para este verano 2021

Alquilar por medio de las plataformas digitales es algo cotidiano pero puede llegar a generar un costo extra y, según los usuarios, parece que en esta temporada "se les fue la mano". Hay ciertos destinos dentro del país que solo aceptan dólares este verano 2021. ¿Por qué?

Ya no hay dudas de que la gente está realizando sus búsquedas para pasar sus vacaciones de verano en algún destino turístico dentro de la Argentina. Esto se debe al contexto de pandemia que se vive a nivel mundial y todas las controversias que conlleva para evitar el impuesto del 30% que se cobra en las compras con tarjetas en el exterior.

El problema de que algunos destinos solo aceptan dólares se ve reflejado al momento de reservar el alojamiento dentro del país a través de una plataforma online, como es el caso de Airbnb.

Por tal motivo, habrá que prestar más atención al lugar donde se encuentra radicada la empresa detrás de esa plataforma y, de ese modo, si la empresa tributa en Estados Unidos, tener en cuenta que se les cobrará un impuesto del 8% sobre el total que se tenga que abonar.

Por esta razón es conveniente que las reservas se realicen a través de una plataforma, pero que luego se abone directamente en el hotel o al locatario del departamento. De esa forma el pago se demuestra como una transacción local y en pesos.

Uno de los destinos más buscados hasta el momento es la costa atlántica y particularmente en el partido de Pinamar. Preocupa la enorme cantidad de personas que se puedan llegar a sorprender cuando les llegue el resumen de la tarjeta a fin de enero.

Turismo nacional: ¿Por qué algunos destinos solo aceptan solo dólares?

La gente en las redes se indigna y califica esta modalidad como "viveza criolla".

Y los alquileres en la costa y otros destinos de argentina también están en dólares .... o sea siempre la viveza criolla!! — Valeria Volk (@Valeriavolk) December 16, 2019

Todo bien con el 30% al gasto en dólares en el exterior. Pero ponele un techo al turismo local porq se van a aprovechar y te van a inflar los precios en todos los destinos de veraneo locales. #DolarTurista #Argentina — inazio (@tecomiste_7) December 16, 2019

Pablo Bertozzi, Director de Defensa del consumidor y fiscalización de concesiones de servicios públicos de la Municipalidad de Pinamar advierte:

“Hay que difundir este tema porque para que no se cometan errores. Un 8% extra a mucha gente le puede llegar a cambiar presupuesto total que tienen para las vacaciones. Hay que advertir a los usuarios, sobre todo ahora que estamos en temporada alta. Pero esto no solo afecta a Pinamar, esta es una cuestión que afecta a todo el turismo nacional".

Muchas personas al momento de pagar se enteran de que quienes les están alquilando solo aceptan dólares. Esta situación termina siendo una preocupación que conlleva a tener que comprar dólares de forma apresurada y desconociendo las casas de cambio apropiadas para hacerlo.

¿Conviene llevar pesos o dólares?

Ya se dio a conocer cuál es el mínimo de dólares que se necesita para vacacionar en el exterior. Pero la pregunta que se hacen quienes desean vacacionar en destinos locales se debe a la crisis económica que atraviesa el país.

Lo cierto es que para viajar en este contexto de pandemia se requerirá ser inteligente, detallista y meticuloso.

Alternativas para los destinos que solo aceptan dólares

Es muy posible que ciertos destinos solo acepten dólares y en ese caso se debe saber que existen otras alternativas además de llevar pesos y dólares en papel. En Argentina ya existe la posibilidad de comprar criptomonedas y es legal.

Aunque su regulación no esté del todo clara y la mayoría de las empresas que las comercializan se encuentran sujetas a regulaciones del BCRA, las criptomonedas no pagan el impuesto PAÍS ni tampoco están sujetas al límite diario de US$ 200 que ya se conoce.

ENCIMA QUE TENGO QUE AHORRAR EN PESOS Y ALQUILAR EN DOLARES, TENGO QUE RENEGAR CON 10MIL PERMISOS? ESO NO SON VACACIONES A MI ENTENDER. AHORA SI QUEDATE EN CASA. https://t.co/lmWwPhkuFH — Federico Rescala (@Frescalaa) November 7, 2020

¿Dónde se pueden comprar criptomonedas en Argentina?

La mayoría de los Exchange locales ofrecen facilidades mínimas para operar y la elección depende del criterio de cada persona.

Las plataformas más recomendadas son: