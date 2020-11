Por qué cada vez sube más el costo del transporte de cargas

Seguros, neumáticos, costos salariales y combustibles son los rubros que más incidieron en la suba del costo del transporte en octubre último, que llegó a 5,52%, el más elevado del año. Y tiene sus motivos: en lo que va del año, estos rubros ya superaron el valor de la inflación del 2019 (53,8%) y por amplio margen a la inflación acumulada de 2020 (25,9%): en concreto, 62,9% en los seguros, 57,9% en patentes y tasas y 50,4% en neumáticos. ¿Qué consecuencia genera esto? En productos de farmacias y supermercados, entre otros, el retraso de su llegada a los puestos de ventas, como también en el valor final de un producto, en el que se suma el transporte como elemento de costo.

Entre enero y octubre de 2019, los aumentos de costos superaron el 38,9%, casi 12 puntos arriba de lo registrado este año (27,15%). En 2018 el sector cerró el año con incremento de costos récord de 61,5% (lo más altos desde 2002) y en 2019, con un 47%. Según el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC (que elabora y estudia estas cifras), el 2020 cerraría con un promedio de incremento en sus costos de entre un 30% y un 35%.

Por qué aumentan los costos

Gasoil. Con su tercer aumento en lo que va del año (2,95%), el combustible aumenta ligeramente (11,2%). Cabe recordar que en 2019 el aumento del gasoil había alcanzado el 45,6% en tanto que desde la desregulación del mercado de hidrocarburos a partir del 1 de octubre de 2017, la suba sobrepasa el 200%. Si bien el principal motivo de la suba del gasoil y del resto de los combustibles tiene que ver con el petróleo, en este caso se le agrega la variación del dólar, ya que con dólares se paga la importación de este producto.

Seguros. Se debe a las sostenidas subas en los últimos meses en el marco de la aceleración de la política de minidevaluaciones del tipo de cambio oficial y del mantenimiento de las brechas cambiarias.

Costos salariales. producto del segundo tramo del convenio colectivo (CCT 40/89) acordado en agosto, con su impacto directo en personal - Conducción (6,48 %)- y en los rubros componentes relacionados reparaciones (4,60%) y gastos generales (4,37%).

Neumáticos. “Nos preocupa que aún faltando casi dos meses para terminar el año, los neumáticos ya superen el 50% de aumento, estando muy arriba incluso de la inflación. No sólo es un problema para nosotros por el aumento de costos, sino por la oferta que es escasa en varios puntos de nuestro país. Si bien la brecha cambiaria bajó, eso no restableció una normal oferta de neumáticos para el sector. El año pasado este rubro superó el 70% de aumento. Ojalá no llegue a ese punto”, explicó Hugo Bauza, presidente de FADEEAC.