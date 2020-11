Crisis en pandemia: las ventas minoristas no paran de caer

Las ventas minoristas descendieron un 14,9% anual, según las variaciones promedio en sus cantidades vendidas informadas por los comercios. Incluye tanto modalidad online como en locales físicos. En lo que va del año la baja suma 26,2% anual.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informaron que incluye locales físicos como ventas online.

Las cantidades vendidas por los comercios minoristas pyme declinaron 14,9% anual en octubre, según la tasa de variación promedio informada por los negocios. Así, en lo que va del año acumulan un descenso anual del 26,2% que se explica por las fuertes retracciones registradas entre marzo y julio principalmente.

Todos los rubros relevados cayeron, incluyendo farmacias que tuvo una disminución anual de 3,6% y los alimentos y bebidas que lo hizo 4,3% por las menores ventas en casas de comida, panaderías, kioscos, bebidas en general, entre otros. Las ventas fueron mejores en los almacenes de barrio, aunque también con mucha dispersión.

El informe señala que más allá de los problemas de ingresos, empleo, y los niveles de endeudamiento de las familias, incidió en la baja la incertidumbre generada por la suba del dólar blue y las expectativas de un escenario de devaluación y alta inflación. Esto alentó el refugio en dólares de muchas familias, reduciendo la masa dedicada a consumo.

Así surge de la medición de CAME en base a 1.300 comercios de todo el país relevados entre el jueves 29 y ayer sábado 31 de octubre, por un equipo de 30 encuestadores localizados en las capitales del país, GBA y CABA.

"Un sector que no logra repuntar y muestra una de los mayores achicamientos en las tasas de variación promedio, es calzados y marroquinería: declinó 35,9% anual. Prácticamente no hay negocios que informen variaciones positivas. Sin dudas que la menor circulación de gente en la cuarentena redujo su necesidad, sumado a que es uno de los últimos productos que tienden a recuperarse en momentos críticos para la economía", indica la CAME.

Pero la mayor baja anual se la llevó en octubre joyería, relojería y bijouterie con un desplome de 36,1%, por encima de la registrada el mes pasado (-25,9%). Es otro de los ramos más afectados por la recesión, efecto que se profundizo con la cuarentena. También en las grandes ciudades se comenzó a observar nuevamente la proliferación de vendedores informales de estos productos.

Un dato para tener en cuenta, es que sólo se están relevando comercios abiertos, es decir, se excluyeron aquellos que cerraron definitiva o transitoriamente.