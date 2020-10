Por qué han crecido las grandes fortunas durante la pandemia

La fortuna de los multimillonarios de todo el mundo alcanzó la suma sin precedentes de 10.200 millones de dólares (un 27,5% más) durante la pandemia, según informaron el banco suizo UBS y la consultora PwC en su reporte de 2020, publicado este miércoles 7 de octubre. El nuevo monto registra un nuevo récord desde 2017, informó ambito.com.

Son 2.000 los multimillonarios que acumulan un total de 10.200 millones de dólares y contrasta notablemente con los millones de personas que han perdido su empleo debido a la pandemia.

Si bien Elon Musk, el excéntrico jefe de Tesla y SpaceX, fue el multimillonario más rico entre abril y junio, está lejos de ser el único, ya que ejecutivos de las empresas de tecnología también han ganado una mayor cantidad de dinero en los últimos meses, según los autores del informe de UBS y PwC. Para buscar nombres solo basta con buscar el Índice de multimillonarios de Bloomberg para ver que Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook), Jack Ma (Alibaba) o Steve Ballmer (ex-CEO de Microsoft) son los grandes ganadores en este momento.

En el último listado de los más millonarios del mundo difundido por Bloomberg prevalecen los estadounidenses que llegaron hasta allí de la mano de la tecnología:

Beneficiados por el mercado financiero

Según destaca un informe de france24.com por un lado, los magnates de la tecnología se han beneficiado de los profundos cambios ocasionados por la cuarentena, a raíz de la caída de las actividades fuera de casa. Un ejemplo visible y evidente ha sido la aplicación de videoconferencia como Zoom y las plataformas de compras en línea como Amazon, al punto de lograr convencer a los inversores de apostar por cualquier cosa que brille desde la tecnología.

"Las acciones tecnológicas fueron las primeras en repuntar en la bolsa y ganaron mucho más que las demás, lo que acentuaron su liderazgo", dijo Alexandre Baradez, jefe de análisis económicos de la consultora financiera IG, consultada por France 24. Y dado que estos directores ejecutivos a menudo poseen acciones en sus empresas, se han beneficiado enormemente de esta fiebre tecnológica.

Pero también han contribuido mucho a sus fortunas lo qu suele florecer en las crisis económicas: los mercados financieros, que según afirma Baradez también ha contribuido a fomentar las desigualdades.

¿Qué pasaba al inicio de la pandemia? Las bolsas de valores sintieron el golpe y registraron caídas de alrededor del 20%, lo que presentó "una oportunidad para los inversores". ¿Qué tipo de inversores? Los más ricos, los capaces de correr el riesgo de registrar pérdidas mientras el mercado de valores se recupera. Dicho con palabras más sencillas, sólo los más ricos. Y eso fue lo que pasó.

Entonces cuando el entorno del mercado empezó a mejorar a partir de mayol, estos multimillonarios se beneficiaron más que el resto.Todo esto producto de coraje y agallas, pero ¿de trata de tener coraje? Ciertamente, admite Baradez, pero también está lo que llama el "efecto TINA"("There is no alternative", o sea No hay alternativa),. La pregunta es: ¿qué alternativas tuvieron los superricos para invertir?

¿Deuda soberana? No, porque rinden muy poco y los bancos centrales los emiten a tasas muy bajas para recaudar dinero y así financiar paquetes de estímulo.

¿Inmuebles? Tampoco. Porque no son atractivos en esta crisis "ya que los compradores buscan cada vez más adquirir fuera de los grandes centros urbanos para respirar aire fresco.

¿Activos de renta variable? ¿Qué es eso? Lo constituyen materias primas, acciones, índices bursátiles y divisas, principalmente.. Aquí la cosa cambia, ¿por qué?, según destaca el informe de France24, se trata de una herramienta o modo de inversión en el que finalmente los gobiernos intervienen en favor del inversor. ¿El motivo? Porque arrancan desde el siguiente punto de partida: generalmente son consideradas inversiones de mayor riesgo. Entonces los poderes públicos buscarán salvar más que todo a los bancos y las grandes empresas que emplean a un número mayor de personas o cuyo peso económico es más importante (es decir, no es negocio que se funda un millonario, es decir, alguien que puede contribuir a que una economía crezca con sus inversiones o emprendimientos). Y esto los mercados financieros lo saben, a tal punto de que cuando los bancos centrales ponen en marcha su política de salvaguardia de la economía, son las acciones de estos grandes grupos las que aumentan más rápidamente.

Fuentes consultadas: France24, UBS.PWC, Bloomberg y Ámbito .

Edición: @mgsimonovich