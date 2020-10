Qué está pasando con las 47 empresas chilenas con inversiones en Argentina

En Chile se ve con mucha preocupación la crisis argentina por el súper cepo, la política económica del gobierno de la fórmula Fernández - Kirchner y una pandemia que aún parece estar lejos de una solución, según describe la prensa chilena en los últimos días. Y tienen un buen motivo: los movimientos de las 47 empresas del vecino país con inversiones en Argentina. Es que entre 1990 y 2018, Argentina fue el tercer destino de inversión de capitales chilenos en el extranjero, con cerca de US$ 19 mil millones.

Las 47 empresas de Chile con inversiones directas en Argentina son:

1 AGENCIAS UNIVERSALES S.A. (AGUNSA)

2 ANASAC

3 AGROBERRIES

4 ALUSA S.A.

5 ATENTUS S.A

6 AQB S.A.

7 CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION (CELCO)

8 CEM (EX INDUGAS)

9 CENCOSUD S.A.

10 CESMEC

11 CHILE FILMS

12 CIA. GENERAL DE ELECTRICIDAD - CGE

13 CIA. SUDAMERICANA DE VAPORES

14 CIDEF

15 COLCHONES ROSEN

16 COASIN

17 CORESA S.A.

18 CORPORA TRES MONTES S.A.

19 EMBOTELLADORA ANDINA S.A.

20 EMBOTELLADORA COCA-COLA POLAR S.A.

21 EMPRESAS CAROZZI S.A.

22 EMPRESAS CMPC S.A.

23 EMPRESAS LUCCHETTI S.A.

24 EMPRESAS SANTA CAROLINA S.A.

25 EMPRESAS ULTRAMAR

26 ENAP

27 ENERSIS S.A.- ENDESA

28 FALABELLA

29 GASCO S.A.

30 GUANTE

31 INDURA S.A.

32 LAN AIRLINES S.A.

33 MASISA S.A.

34 METALPAR S.A.

35 MADECO S.A.

36 NOVARED

37 PANIMEX

38 PARQUE ARAUCO

39 QUINTEC

40 ROSEN

41 SIGDO KOPPERS S.A.

42 SALFACORP S.A.

43 SIPSA S.A.

44 TECSA S.A.

45 ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA.

46 VIÑA SAN PEDRO

47 VIÑA CONCHA Y TORO

El lado A vs un lado B "recargado"

Argentina es el tercer destino de inversión chilena en el exterior. No sólo es la cercanía geográfica, sino también porque es un "enorme mercado" según destaca latercera.com y por su capacidad productiva. Pero este lado A contrasta con un lado B recargado de factores negativos: la crisis económica del covid-19, que llega en medio de una recesión, y una caída económica de largos años, situándose entre las tres economías con mayor inflación en el mundo. No todos resisten. Por ejemplo, si bien aún en Mendoza, dentro de las restricciones impuestas por el Covid-19, aún son muchos los mendocinos que visitan el local de Falabella en el Mendoza Plaza Shopping, esa marca ya tiene prevista dos cierres de negocios en Argentina y está en busca de un socio para intentar mantenerse en el país. Otro caso es el de Latam, que en junio último anunció que -tras 15 años- dejaba de operar en Argentina. De hecho, en el listado de vuelos autorizados por ANAC para este mes no figura Latam, como sí otras compañías aéreas, como Aerolíneas Argentinas, American Airlines,KLM,Air France, Level, Air Europa, JetSmart, Ethiopian, COPA, Aeroméxico, British Airways e Iberia.

La prensa chilena destaca que Argentina arrastra una economía que ya venía muy golpeada en las últimas décadas producto de la política económica del periodo K. De los últimos siete años, incluidos 2020, en cinco hubo contracción y la inflación es de 40% anual (en Chile el IPC acumulado desde agosto de 2008 es 37%).

Cómo ven a la Argentina las empresas y empresarios chilenos

Cencosud. Argentina es un "mercado hiperinflacionario" según sus balances trimestrales.

Embotelladora Andina. No se va. “Coca-Cola Andina mantiene una inversión de largo plazo en Argentina. La compañía lleva 25 años en ese país, tiempo durante el cual hemos enfrentado exitosamente otros momentos tan difíciles como el actual", afirma la empresa.

Gasco GLP S.A. La empresa señala que espera continuar operando y apuestan a Vaca Muerta.

Juan Sutil (presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio de Chile). “Las compañías chilenas se van porque en Argentina hay un claro sentimiento antiempresa. La gente prefiere invertir en el exterior. Hoy un panadero, por decir algo, no piensa en ampliar la producción, sino en sacar su dinero afuera. Eso es insostenible”

Paula Acuña, analista Senior de Humphreys. "Desde hace más de 10 años que las inversiones en Argentina son percibidas de alto riesgo, ya que desde esa fecha que el riesgo soberano no ha sido superior a categoría B en escala global. Es más, Argentina nunca ha sido calificada en grado de inversión”.

Fuentes consultadas: La Tercera, Departamento de Inversiones en el Extranjero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y aviacionnews.com. / I Edición de contenidos e informe: Mario Simonovich .