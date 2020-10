Licitan un Bono del Tesoro por US$ 500 millones

El Ministerio de Economía licitará este martes un Bono del Tesoro Nacional por US$ 500 millones con vencimiento el 30 de noviembre de 2021. La licitación se realizará mediante indicación de tasas, las que deberán ser múltiplos de 0,05% con un mínimo de 0% y un máximo de 0,25%.



"El Ministerio de Economía ofrece en este nuevo llamado a licitación Bonos del Tesoro Nacional que otorgan tasas de rendimientos acordes a las políticas de deuda oportunamente comunicadas", indicó el Palacio de Hacienda a través de un comunicado.



Habrá un tramo competitivo y uno no competitivo; las ofertas que se presenten en el tramo competitivo deberán indicar la tasa a la cual ofertan y el monto a suscribir, que deberá expresarse por cada dólar.



Las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de US$ 50.000 y debe consignarse únicamente el monto a suscribir.



La liquidación de las ofertas se efectuará el próximo jueves, añadió la información del Ministerio de Economía.