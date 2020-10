Cyber Monday: ¿Cómo comprar y detectar ofertas falsas?

Las ventajas en línea durante el Cyber Monday son una gran oportunidad de compra para los consumidores que quieren renovar su hogar o planificar regalos navideños con anticipación, pero también, un momento para atender a ciertas normas de compra inteligente y evitar disgustos.

¿Cómo comprar en Cyber Monday?

Viajes, electrodomésticos, tecnología e indumentaria con descuentos que llegarán al 60% son algunas de las tentaciones del Cyber Monday que se celebrará entre el 2 y el 4 de noviembre en 2020.



Las ventajas y beneficios harán que las transacciones de esos días se eleven de manera inusual, momento que los "ciberdelincuentes" podrían aprovechar si no se presta suficiente atención.

Para prevenir estafas o phishing de datos (robo de información personal valiosa) habrá que extremar cuidados y evitar ingresar sitios webs que parezcan sospechosas o no oficiales.



Por entrar a cualquier enlace con alguna irregularidad pueden tener códigos maliciosos o ciberamenazas que capturen datos. Es decir, la regla básica de oro es no comprar en ninguna web que no genere confianza, por atractiva que pueda parecer la oferta.



Antes de comprar, se deben recabar referencias entre contactos sobre el producto y su vendedor. Si algún mayor quiere realizar una compra, ofrecerle compañía es una gran medida para que no se meta en problemas y le confíe sus datos sólo a empresas serias con sistemas de pago seguros.

Buenas prácticas para no caer en ofertas falsas de Cyber Monday

Algunas recomendaciones para no caer en las falsas promociones que suelen aparecer en épocas de Cyber Monday son:

Desconfiar de las ofertas en redes. Muchos ciberdelincuentes crean perfiles falsos con el logo de una marca conocida y ofertas irresistibles, pero se trata de un modo de robo de identidad que hasta que es detectado y desactivado, puede cobrarse algunas víctimas que caigan en la trampa.

Siempre chequear que se trate de cuentas oficiales, con la cantidad de seguidores que puede tener la firma y, según la red social, incluso contar con el tilde celeste que indica que es oficial.

Revisar siempre la URL en la barra superior de la página que indica la búsqueda del navegador y verificar que el nombre de la marca no cambie entre la frase de búsqueda y lo que se lee al hacer click para ingresar. Si se ven puntos o guiones que parten el nombre de la marca, hay un índice de inseguridad.

Desconfiar de lo recibido por WhatsApp. Los contenidos vía chat tienen un inmenso poder de viralización y esto hace que sea una herramienta que los cibercriminales utilizan para sus engaños. Las ofertas son tan atractivas que resultan muchas veces irresistibles para los usuarios pero sus anuncios son falsos. En lugar de hacer click, usar el navegador y chequear de otra manera esa misma oferta desde Google.

Desconfiar de los e-commerce que se desconocen. Por supuesto, internet es inmenso y habrá muchas plataformas desconocidas, pero siempre se debe chequear buscando opiniones y noticias relacionadas para no caer en falsas ofertas.

Si se realizan compras a grandes marcas, habrá que asegurarse que funcionen con el protocolo HTTPS para hacer compras y lo hagan con su logotipo habitual.

Comprobar los métodos de pago. Que la manera en la que se paga esté relacionada a un banco o a alguna plataforma de pagos oficial. Las páginas que sólo dan la opción de transferencia bancaria o son muy pequeñas no son de confianza.

No confiar en las llamadas telefónicas. Si se recibe un llamado para ofrecerte un viaje súper barato o pasajes gratis, un descuento en servicios u otros consumos, lo primero que hay que hacer es desconfiar, ya que se trata de un completo desconocido.

Jamás responder a un mensaje SPAM, empresas desconocidas ni prestamistas particulares.

Nadie está libre de que aún con precauciones estas cosas ocurran. En caso de ser víctima de un ciberdelito, existe un canal de atención oficial para denuncias.