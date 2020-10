Para comprar dólares online lo que se debe hacer es ingresar al Home Banking de la cuenta bancaria y dirigirse al sector dedicado a la compra y venta de divisas. Una vez allí, se especifica la cantidad deseada a obtener y se procede a concretar el trámite.

Dependiendo del banco en el que se tenga la cuenta, los pasos a seguir pueden presentar alguna mínima diferencia. En algunos casos puede que aparezca la opción “Compra y venta de moneda extranjera”, mientras que en otros quizás sea necesario ingresar a la sección “Inversiones”.

No obstante, a rasgos generales los pasos a seguir son los mismos. Basta estar familiarizado con la interfaz del sitio web en cuestión y con la dinámica propia de la institución bancaria.

¿Por qué es importante saber cómo comprar dólares online?

En el mundo actual, cada vez es mayor la cantidad de actividades que pasan a realizarse de manera virtual, sea a través del dispositivo móvil o la computadora. De esta forma, trámites que antes se acostumbraban a hacer de manera presencial, ahora se presentan en un escenario que ofrece nuevas posibilidades.

Éstas se vinculan más que nada a una cuestión de practicidad y comodidad dado que, al hacerlo vía online, la compra de dólares se puede efectuar en cualquier momento.

Otro aspecto por el que la compra de dólares online adquiere una mayor magnitud se relaciona al momento que se atraviesa globalmente, es decir, al marco de pandemia y a la delicada situación epidemiológica.

Dentro de este contexto, las instituciones bancarias prácticamente no disponen de sucursales abiertas al público general, por lo que los distintos tipos de trámite deben realizarse mediante otros medios, como puede ser vía telefónica o virtual.

Una de estas operaciones es precisamente la de la compra y venta de divisas. Por lo general, el medio más utilizado para llevar adelante una operación de este tipo es el sitio web del banco en cuestión.

Sin embargo, algunas instituciones disponen también de aplicaciones habilitadas para esto, lo cual facilita y agiliza aún más el proceso.

¿Qué es lo primero que hay que saber para comprar dólares online?

Ante todo, lo más recomendable radica en conocer con precisión cuáles son los valores que maneja el dólar hoy en relación al peso argentino y al momento exacto de proyectar la operación.



Esto puede resultar oportuno en cuanto a planteamientos estratégicos y a organización de la economía personal. En un contexto en el que la economía no se caracteriza precisamente por su estabilidad, hacer un seguimiento sobre cómo evoluciona el valor de esta divisa debe ser el punto de partida para este tipo de operaciones.



Para aquellas personas que pretendan comprar dólares online por primera vez y que, por lo tanto, no posean experiencia en la materia, es importante saber que se debe disponer de una cuenta habilitada para la divisa en cuestión.



En el caso de que no se la tenga, la obtención de la misma no implica grandes dificultades. Lo único que hay que hacer es comunicarse con la institución bancaria y pedir que se habilite una (por lo general acarrea un costo de mantenimiento).

¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para comprar dólares online?

Además de lo que se aplica al vínculo que se establece entre cada banco y su cliente, al momento de efectuar operaciones con divisas es necesario tener en consideración que existen ciertas pautas a cumplir que se inscriben en el marco de la economía nacional y de los criterios que establece.

Uno de los más importantes consiste en que, por el momento, hay un límite mensual de U$D200. En otras palabras, se puede comprar una cifra menor pero no es posible que se la supere.

Dentro de este límite, que es de índole personal, también se consideran todos los consumos en dólares que se hagan con las tarjetas, ya sean de débito o de crédito.

Por último, se debe saber que toda compra de dólares implica el cobro del Impuesto País y la retención por ganancias y bienes personales. El primero consiste en un 30% del valor total, mientras que para la segunda se trata de un 35%.