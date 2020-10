Coloquio de IDEA: empresarios creen que la devaluación es inevitable

Este viernes es el día elegido para discutir sobre economía en el 56° Coloquio de IDEA y el ministro de Economía, Martín Guzmán, será parte del debate con los principales empresarios del país, quienes le manifestarán su preocupación por los desequilibrios macroeconómicos y los movimientos del dólar, que el jueves superó los $170 en el mercado blue y en el contado con liqui.

En la apertura del coloquio, el presidente Alberto Fernández aseguró que la crisis de confianza que vive su gobierno se debe al rumor de que habrá una devaluación. Si bien negó que eso vaya a pasar, no logró calmar a los mercados.

La huida desesperada al dólar viene mostrando la falta de confianza en el plan oficial. Los empresarios no creen que un cambio de gabinete sea la salvación y descartan que la devaluación finalmente ocurrirá.

Según consigna Infobae, desde el empresariado sostienen que la única solución es consensuar entre todos los actores un plan económico creíble y sostenerlo en el tiempo.

El discurso del presidente Alberto Fernandez en el Coloquio de IDEA fue recibido con criticas y frialdad por los empresarios. Hablaron de perdida de credibilidad — Adrián Ventura (@AdrianVenturaTV) October 14, 2020

"El gobierno no quiere generar un salto devaluatorio porque teme su impacto sobre la inflación. ¿Van a poder aguantarlo? Yo creo que no y van a tener que reforzar las medidas", aseguró el CEO de una importante firma del sistema financiero. Y agregó que "devaluar por devaluar sin un plan detrás no genera un efecto positivo. Ese plan es el que tiene que desarrollarse con una visión más clara para que contenga la presión sobre los precios".

El jueves a la tarde, el BCRA dispuso algunas medidas para intentar calmar a los mercados. La entidad conducida por Miguel Pesce dispuso una leve suba de las tasas de interés de los plazos fijos, nuevas líneas de financiamiento para pymes y más restricciones para los importadores.

De la misma forma que se quedaron cortos con la baja en las retenciones se quedan cortos con la suba de tasas. — Christian Buteler (@cbuteler) October 16, 2020

En su diagnóstico sobre la situación, un empresario sostuvo que la construcción es un canal importante para descargar los pesos de la economía y que es fundamental generar dinamismo en ese sector. En el sector industrial manifiestan que un plan creíble hacia adelante debe basarse en un fuerte aumento de las exportaciones e incentivo a la inversión y creación de empleo privado.

"Es un problema de confianza. Y la confianza se gana hablando, llegando a consensos. Y no tomando medidas en sentidos contrarios, que hacen que el mercado no entienda hacia dónde quiere ir el Gobierno", aseguró otro empresario.

Los empresarios esperan que este viernes Guzmán pueda brindar alguna idea más clara de hacia dónde va la Argentina y cuál es el plan para impulsar las exportaciones y generar los dólares. El ministro de Economía hablará luego de que el economista Santiago Bulat presente un trabajo que realizó, en el que se plantea un diagnóstico de la situación y propuestas concretas.

Tras presentar el documento, luego invitarán a debatir a Guzmán primero, y luego a los economistas Hernán Lacunza y Martín Redrado.