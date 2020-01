Amazon frena su inversión de US$ 800 millones en el país

A pesar de los rumores que auguraban que el gigante de los servicios en la nube Amazon (Amazon Web Services) se instalaría en el país durante 2020, la compañía presentó sus planes para América Latina y no incluyó ninguna inversión en infraestructura en el suelo argentino.

“Tenemos un compromiso muy fuerte con la Argentina pero constantemente hacemos evaluaciones de dónde podemos estar y dónde conviene”, aseguró el brasileño Marcos Grilanda, responsable de la compañía en la región, en diálogo con Infotechnology.

Grilanda es la cabeza de MCO, una zona que agrupa a todos los países de la región a excepción de México y Brasil. Sin embargo, por ahora no parece cercana la llegada de inversiones millonarias y la instalación de un data center en Bahía Blanca como se rumoreó hace unos meses.

Reticentes a hablar de números, la empresa no quiere revelar datos concretos de sus operaciones en la región o en la Argentina pero confirma que son líderes de la industria, “no sólo a nivel global sino en cada país en el que estamos”.

Para AWS el pronóstico negativo de la economía argentina no es por ahora preocupante: “¡Hoy todo el mundo está en recesión! No nos parece una excusa suficiente como para dejar de apostar en aquellas cosas en las que creemos. Somos muy pacientes, no nos inquietamos si algo anda mal por un tiempo, sabemos esperar. Entendemos que todos los países pasan por buenas y malas rachas. Sucede en los Estados Unidos, pero también en América Latina, así que vamos a seguir apostando fuerte”, sostuvo Grilanda.

En noviembre del año pasado, los rumores hablaban de compras de terrenos (140 hectáreas, de acuerdo al diario local La Nueva) por parte de Amazon en lo que serán desprendimientos de la zona franca Bahía Blanca – Coronel Rosales.

La llegada de Amazon fue confirmada en su momento por el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, y la inversión estaba estimada en US$ 800 millones. Para lograrlo, la provincia de Buenos Aires le adjudicó a la compañía creada por Jeff Bezos espacios en la mencionada zona franca, de acuerdo a lo que se publicó en el Boletín Oficial bonaerense el pasado 24 de octubre. Sin embargo, las inversiones quedaron en stand by por la incertidumbre que se vive en Argentina.