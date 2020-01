La política comercial argentina, en un "punto intermedio"

La política del actual Gobierno nacional en materia de comercio exterior se sitúa es un “punto intermedio” entre lo que puede considerarse una cerrazón absoluta y un esquema de apertura irrestricta, según un informe elaborado por la consultora Ecolatina.

“Al menos, en su diseño inicial, la nueva política comercial se sitúa en un punto intermedio entre las estrategias pendulares de cerrazón absoluta y apertura total de los esquemas recientes”, sostuvo Ecolatina, tras lo cual advirtió que “en un marco de pérdida de competitividad por un dólar que se atrasa y una presión impositiva que aumenta, las exportaciones mostrarán un dinamismo acotado”.

“Por lo tanto, la posibilidad de ahorrar divisas a través de un freno a las importaciones para honrar los pagos de deuda si los mercados de crédito siguen cerrados estará latente, y volver a un sistema de restricciones generalizado tendría un importante costo en materia de actividad y productividad”, agregó la consultora.

La gestión de política comercial externa -a criterio de Ecolatina- es una de las las principales áreas donde “se observan modificaciones” respecto al anterior gobierno. “Pasamos de un esquema de apertura casi irrestricta a otro en donde se intentará proteger a ciertas industrias consideradas sensibles, sea por el empleo que generan o por la cantidad de divisas que demandan”, describió.

En lo que respecta a las medidas tomadas, la nueva administración agregó alrededor de 300 posiciones arancelarias (PA) al esquema de Licencias No Automáticas (LNA) para importaciones de bienes, llegando de esta manera a 1.500 partidas, con un incremento cercano al 25% respecto de las 1.200 posiciones observadas anteriormente.

“Este cambio es mucho mayor cuando analizamos en términos de dólares: mientras que el set anterior comprendía posiciones por las que se importó poco menos de USD 8.000 millones en los primeros onces meses de 2019, el nuevo esquema abarca a más de USD 14.000 millones, representando una suba del 80%", graficó. “Por lo tanto, podemos afirmar que estamos ante un esquema a priori más cerrado, donde las posiciones bajo análisis involucran a un mayor flujo de comercio”, agregaron.

No obstante, Ecolatina reconoció que los números anteriores pueden resultar “exagerados”, debido a que la comparación fue realizada “entre las posiciones protegidas del esquema anterior y posiciones que entraban automáticamente”, y porque el esquema de Licencias No Automáticas “no son una prohibición al ingreso de bienes”.

“Por ende, si bien estamos frente a una lógica más restrictiva, el aumento es menor de lo que los números indican”, concluyó Ecolatina.