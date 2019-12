Los subsidios a la energía bajaron 69% en los cuatro años de Macri

En los últimos cuatro años, el volumen de subsidios pasó de US$ 18.961 millones a US$ 5.954 millones, con una disminución del 69%, La balanza energética este año va a cerrar equilibrada, con una proyección para 2020 de un superávit superior a los US$ 1.000 millones