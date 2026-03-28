Stablecoins: los dólares digitales que ganan lugar en la vida cotidiana

Cada vez más usuarios, freelancers y pymes usan Stablecoins para ahorrar, cobrar, pagar y mover dinero con menos costos y más rapidez.

Los activos vinculados a los dólares están ganando terreno como una forma ágil de dolarización.

Los activos vinculados a los dólares están ganando terreno como una forma ágil de dolarización porque permiten resguardar valor sin necesidad de abrir cuentas en el exterior ni operar en mercados tradicionales, con disponibilidad prácticamente inmediata y costos de transferencia más bajos frente a los canales bancarios internacionales.

Además, las stablecoins funcionan como puente dentro del propio ecosistema financiero digital: facilitan inversiones en productos descentralizados, operaciones de trading o simplemente mantener liquidez en dólares digitales sin salir de la app. El uso también se diversificó, ya que cada vez más freelancers y profesionales que trabajan para el exterior eligen cobrar en stablecoins para evitar demoras y comisiones elevadas.

Pero además, también pequeñas y medianas empresas las utilizan para pagar proveedores internacionales o recibir pagos del exterior lo que les permite reducir tanto costos como tiempos operativos. Una transferencia internacional tradicional puede tardar días y tener comisiones altas, mientras que con dólares digitales la operación suele ser casi instantánea y económica.

Stablecoins como puentes En el plano local, algunas plataformas ya permiten pagar servicios, suscripciones digitales e incluso realizar consumos en comercios que aceptan criptoactivos mediante pasarelas de pago. Stablecoins como USD Coin (USDC) y Tether (USDT) no sufren variación respecto del dólar. Son estables y están vinculadas uno a uno. A través de plataformas como Vesseo, el usuario puede cambiar pesos por dólares digitales y utilizarlos de forma cotidiana. Desde pagar una comida con un QR hasta ahorrar y generar intereses.

DIGITALIZACION Las stablecoins funcionan como puente dentro del propio ecosistema financiero digital. Archivo. La adopción de estas herramientas estuvo, al principio, concentrada en servicios digitales y tecnología, pero de a poco ha comenzado a expandirse hacia consumos cotidianos como gastronomía, viajes o servicios aumentando su presencia en la economía diaria.