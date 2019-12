Vaca Muerta: Neuquén adjudicó dos nuevas concesiones por U$S 90 millones

Con un monto de más de U$S 90 millones en la primera etapa piloto, el gobierno de Neuquén adjudicó dos nuevas áreas de yacimientos no convencionales en Vaca Muerta. Los beneficiarios son YPF y Vista Oil & Gas, asociada a Gas & Petróleo del Neuquén.



Águila Mora y Loma Amarilla Sur son las áreas otorgadas que operadas por YPF y Vista Oil & Gas buscan concretar proyectos piloto de petróleo y gas no convencional en la formación geológica Vaca Muerta.



Águila Mora quedará a cargo de Vista Oil & Gas con una participación del 90% junto a la empresa estatal Gas & Petróleo de Neuquén, que tendrá el 10% restante para una superficie de 95 km3.



La inversión prevista para esta etapa piloto es de US$ 32 millones para perforar dos pozos horizontales de 2.000 metros de rama horizontal, además de la reactivación de tres pozos ya existentes.



En tanto que el bloque Loma Amarilla será operado por YPF con una inversión prevista de US$ 60 millones. Incluye la perforación de cuatro pozos horizontales de 2.500 metros de rama horizontal en una superficie de 175,75 Km3.



Para el gobernador Omar Gutiérrez, "este es el resultado del trabajo que se viene desarrollando en forma continua y sostenida para garantizar la seguridad jurídica que las empresas necesitan para invertir".

Hoy las compañías requieren disponer de escenarios previsibles que le permitan planificar estratégicamente el desarrollo de sus actividades y en el gobierno de la provincia trabajamos en pos de ese objetivo", dijo Gutiérrez. Noticias Relacionadas Mendoza SA: el Gobierno creará empresas estatales para gestionar recursos

Pan American Energy completará este año inversiones por US$ 1.500 millones

El ministerio de Energía precisó que con estas dos últimas concesiones ya son 38 los proyectos de hidrocarburos no convencionales en una superficie de 8.773 km3 lo que representa el 29% del total de Vaca Muerta.



La inversión actual asciende a US$ 8.465 millones con 572 pozos perforados.