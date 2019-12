El "impuesto solidario" será menor para Netflix, Spotify y Airbnb

La reglamentación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva estableció que los servicios digitales consumidos en dólares no tendrán un recargo del 30%, si no uno bastante menor a fines de que los usuarios no los den de baja y el Estado no pierda recaudación impositiva.