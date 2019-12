Dólar: tras el cepo los argentinos compraron US$ 374 millones en noviembre

Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los argentinos compraron dólares por US$ 374 millones para ahorro o viajes en noviembre.

Esto representa unos US$ 3.911 millones menos que el mes anterior (91,27%) producto del cepo a la compra de divisas extranjeras fijadas por el Banco Central el 27 de octubre, horas después de la elección presidencial.

"Las personas humanas, que básicamente demandan moneda extranjera para atesoramiento y viajes al exterior, compraron de forma neta US$ 374 millones", señala el informe de Evolución del mercado de cambios y balance cambiario.

Ese total se obtuvo por la adquisición de dólares billetes por US$ 101 millones y US$ 273 millones por el resto de sus operaciones.



El mes anterior, el mismo segmento había comprado en octubre, de forma neta, US$ 4.285 millones (US$ 3.920 millones por billetes y US$ 365 millones por el resto de sus operaciones), según el informe del Central.



En el informe de noviembre, el Central detalla que a ese mes, las reservas internacionales brutas, finalizaron en US$ 43.772 millones, favorecidos por el ingreso de US$ 22.303 millones desde el sector de oleaginosas y cereales .



Las reservas internacionales brutas aumentaron US$ 512 millones, finalizando noviembre con un stock de US$ 43.772 millones, agrega.



En el contexto de las modificaciones normativas introducidas en los últimos días del mes anterior, en noviembre el BCRA compró US$ 2.156 millones en el mercado de cambios spot, que fueron vendidos por los clientes de las entidades, US$ 1.864 millones, y por las entidades, US$ 292 millones.



El Tesoro Nacional realizó pagos de capital e intereses de deuda por US$ 1.662 millones, destacándose las erogaciones por Letes por US$ 650 millones, los pagos a Organismos Internacionales por US$ 600 millones y los pagos de intereses de títulos por US$ 410 millones. Por otra parte, registró ingresos de deuda por US$ 171 millones correspondientes a Organismos Internacionales y nuevas colocaciones de Letes.