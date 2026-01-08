¿Y si te llama Alfaro? Milton Giménez recibió el documento paraguayo y podría disputar el Mundial 2026

En medio del arranque de la pretemporada en Boca, Milton Giménez recibió una novedad que puede marcar un punto de inflexión en su carrera internacional. El atacante ya completó todo el proceso administrativo y quedó habilitado como ciudadano paraguayo, condición que lo deja en condiciones reglamentarias para vestir la camiseta de la Albirroja.

La gestión, que se extendió durante varios meses, llegó a buen puerto gracias a su vínculo familiar con Paraguay y abrió una puerta concreta hacia el seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro. El cuerpo técnico sigue de cerca su evolución y lo considera una alternativa válida de cara al camino rumbo al Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Milton Giménez recibió la documentación paraguaya y podría jugar el Mundial 2026 La regularización de su situación no fue casual: desde el entorno del seleccionado guaraní impulsaron el trámite ante la necesidad de sumar opciones en el frente de ataque, un sector en el que el entrenador entiende que el plantel carece de recambio suficiente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2009257598244004254&partner=&hide_thread=false ¡MILTON GIMÉNEZ ES PARAGUAYO! El delantero de Boca terminó de tramitar la nacionalidad y, en caso de ser llamado por Gustavo Alfaro, podría representar al seleccionado guaraní. pic.twitter.com/w0CU3XEhY1 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 8, 2026 Con la documentación ya en regla, el nombre de Giménez aparece como una posibilidad real para la próxima ventana internacional. La fecha FIFA de marzo, en la que Paraguay tiene previstos dos encuentros amistosos frente a rivales aún por definir —uno europeo y otro de Asia o África—, podría marcar su estreno oficial.