¿Vuelve un histórico circuito? La Fórmula 1 podría sumar un nuevo GP a la temporada 2027

La Máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1, podría volver a sumar una carrera en un histórico circuito a su calendario de cara al año 2027.

Aún restan 10 jornadas para que finalice la temporada 2025 de la Fórmula 1 en el que se definirán quiénes serán los campeones del mundial de pilotos y constructores. No obstante, muchos fanáticos del Gran Circo ya piensan en lo que será el próximo año con un nuevo reglamento, la llegada de Cadillac como nueva escudería y el GP de Madrid como flamante incorporación en el calendario.

Viendo que se sumó este nuevo circuito a la Máxima, de cara al 2027 el GP de Portugal en el autódromo internacional de Algarve podría volver a recibir al campeonato más prestigioso del mundo del automovilismo y que se vuelve a disputar una carrera allí tras su última aparición en 2021, año en el que abandonó la categoría por el COVID-19.

El GP de Portugal podría regresar a la Fórmula 1 en 2027 Quien dio esta agradable noticia fue Luis Montenegro, primer ministro luso, en un discurso durante su estadía en Na Festa do Pontal: “Estoy en condiciones de decirles que lo tenemos todo listo para formalizar el regreso de la Fórmula 1 al Algarve en 2027. Si bien tomamos un riesgo financiero muy grande, estamos convencidos de que el impacto económico de promoción directo e indirecto valdrá la pena", sentenció.

image El circuito de Portimao regresaría a la Fórmula 1 en 2027. Archivo "Hay muchas cosas que dependen de la acción de los operadores privados, pero también debemos poner nuestro granito de arena para promocionar este territorio, para promocionar lo que tenemos que ofrecer a quienes nos visitan", añadió.