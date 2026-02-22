Vuelta Ciclista de Mendoza: Guaymallén hace historia con Cristian Moyano campeón

La Vuelta Ciclista de Mendoza sumó un capítulo inolvidable con la consagración de Cristian Moyano , representante de Municipalidad de Guaymallén , quien se quedó con la clasificación general y escribió una página inédita en la historia de la tradicional prueba.

El rendimiento del equipo de Guaymallén fue determinante a lo largo de toda la competencia, sosteniendo regularidad en los tramos decisivos y controlando los movimientos clave del pelotón. Moyano capitalizó ese trabajo colectivo con una actuación sólida que le permitió sellar la victoria final y convertir al proyecto municipal en protagonista absoluto del certamen.

El podio de la general se completó con José Autrán en el segundo lugar, mientras que el mendocino Fernando Contreras se ubicó tercero, confirmando el fuerte dominio regional en la prueba.

En las clasificaciones especiales también hubo nombres destacados. La ultima etapa quedó en manos de Leonardo Covarrubia del SEP San Juan , escoltado por Gerardo Tivani y Kevin Castro , quienes animaron varios de los tramos más exigentes del recorrido.

La consagración de Moyano no solo representa un logro deportivo, sino también un hecho histórico para un pedalista cordobés , que por primera vez se queda con la clasificación general de la carrera más emblemática del ciclismo cuyano. La victoria ratifica el crecimiento del ciclismo mendocino y consolida al proyecto departamental de Guaymallén como una de las estructuras más competitivas del país.

Con este resultado, la Vuelta vuelve a confirmar su vigencia como escenario de grandes gestas deportivas y como plataforma de proyección para los talentos regionales que buscan dejar su marca en el calendario nacional.