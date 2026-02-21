José Autran se quedó con la etapa reina de la Vuelta de Mendoza en el imponente ascenso al Cristo Redentor

José Autran ganó la etapa reina de la Vuelta de Mendoza al Cristo Redentor y agitó la pelea por la general en la histórica edición 50.

Este sábado se vivió una jornada histórica en la 50ª edición de la Vuelta Ciclista de Mendoza, con la disputa de la tradicional etapa reina que unió Uspallata con el majestuoso Cristo Redentor de los Andes, a 3.834 metros sobre el nivel del mar.

La Vuelta de Mendoza en el Cristo Redentor En una de las jornadas más exigentes del calendario, el chileno José Autran (SEP San Juan) impuso un ritmo demoledor y se quedó con la victoria tras completar los 92,5 kilómetros entre subidas exigentes y un clima desafiante. Su registro fue de 2 horas, 50 minutos y 8 segundos, marcando un tiempo sobresaliente en este tramo de alta montaña.

ETAPA 8 Detrás de Autran arribaron Eduardo Moyata (Pío Rico, Bolivia) y Agustín Videla (SEP San Juan), completando un podio internacional en un escenario emblemático para el ciclismo argentino.

A pesar de haber cedido tiempo en la etapa, Christian Moyano (Municipalidad de Guaymallén) mantuvo el liderato de la clasificación general con un acumulado de 28h 10’37”, con Autran a 1’40” y Fernando Contreras (también de Guaymallén) en tercer lugar a 1’58” del puntero.

El capítulo final de la competencia se correrá este domingo con la décima y última etapa, en la que se definirá quién se quedará con el título de esta edición histórica de la vuelta mendocina.