Vóley: Regatas ganó con autoridad y se metió en zona de clasificación
Regatas Vóley venció 3-0 a Municipalidad de San Martín con autoridad, sumó su tercer triunfo y se metió en zona de clasificación de la Liga Nacional Femenina.
El Club Mendoza de Regatas firmó un triunfo clave al derrotar con contundencia a Municipalidad de General San Martín por 3-0 y quedó en zona de clasificación de la Liga Nacional Femenina. El equipo dirigido por Javier Fino Carrasco dominó de principio a fin y se impuso con parciales de 25/11, 25/21 y 25/15, resultado que consolida su gran presente: tres victorias y una sola derrota, esta última ante Universitario de Córdoba.
Más allá del marcador, el triunfo se apoyó en tres pilares claros: solidez en recepción, presión constante desde el servicio y una defensa muy ordenada. Regatas logró romper el primer pase rival con un saque agresivo y bien direccionado, lo que le permitió jugar con ventaja en bloqueo y contraataque durante buena parte del encuentro. En ataque, el equipo mostró variedad de recursos y paciencia para construir los puntos, sin depender de una sola vía de definición.
También fue determinante la intensidad para sostener el ritmo aun cuando el rival intentó reaccionar en el segundo set. Allí, Regatas respondió con concentración táctica y una destacada disciplina colectiva, cerrando los momentos clave con autoridad. El funcionamiento compacto, la comunicación en cancha y la confianza en el plan de juego reflejaron un equipo maduro, con identidad clara y ambición competitiva.
La agenda continúa este domingo desde las 11, cuando Regatas se mida con Gimnasia de Tucumán. En paralelo, Municipalidad de San Martín buscará recuperarse frente a Brujas de Misiones.
Además, Regatas ya había dado un golpe fuerte en el torneo
Antes del triunfo de este sábado, Club Mendoza de Regatas había protagonizado uno de los resultados más resonantes de la fase al imponerse 3-2 ante la Selección Argentina U19 en un duelo de alto nivel que se definió en tie-break. Ese resultado empezó a marcar el envión competitivo del equipo mendocino en la Liga Nacional Femenina.
Pacífico busca reaccionar en casa
El local Pacífico intentará volver al triunfo este sábado desde las 20 cuando reciba a Almafuerte de Las Varillas en un cruce clave para sus aspiraciones. Las mendocinas llegan golpeadas tras caer frente a Glorias Argentinas y San Martín de Formosa, por lo que el duelo en casa aparece como una oportunidad decisiva para reencaminar su campaña en la Liga Nacional Femenina.