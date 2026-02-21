Vóley: Regatas ganó con autoridad y se metió en zona de clasificación

Regatas Vóley venció 3-0 a Municipalidad de San Martín con autoridad, sumó su tercer triunfo y se metió en zona de clasificación de la Liga Nacional Femenina.

El Club Mendoza de Regatas firmó un triunfo clave al derrotar con contundencia a Municipalidad de General San Martín por 3-0 y quedó en zona de clasificación de la Liga Nacional Femenina. El equipo dirigido por Javier Fino Carrasco dominó de principio a fin y se impuso con parciales de 25/11, 25/21 y 25/15, resultado que consolida su gran presente: tres victorias y una sola derrota, esta última ante Universitario de Córdoba.





Triunfazo jugando al Vóley Más allá del marcador, el triunfo se apoyó en tres pilares claros: solidez en recepción, presión constante desde el servicio y una defensa muy ordenada. Regatas logró romper el primer pase rival con un saque agresivo y bien direccionado, lo que le permitió jugar con ventaja en bloqueo y contraataque durante buena parte del encuentro. En ataque, el equipo mostró variedad de recursos y paciencia para construir los puntos, sin depender de una sola vía de definición.

También fue determinante la intensidad para sostener el ritmo aun cuando el rival intentó reaccionar en el segundo set. Allí, Regatas respondió con concentración táctica y una destacada disciplina colectiva, cerrando los momentos clave con autoridad. El funcionamiento compacto, la comunicación en cancha y la confianza en el plan de juego reflejaron un equipo maduro, con identidad clara y ambición competitiva.

La agenda continúa este domingo desde las 11, cuando Regatas se mida con Gimnasia de Tucumán. En paralelo, Municipalidad de San Martín buscará recuperarse frente a Brujas de Misiones.



