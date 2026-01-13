Violencia sin fin en el fútbol mendocino: feroz batalla campal en un partido de inferiores

Un encuentro de la Liga Lavallina terminó con varios jugadores lesionados tras graves incidentes que se dieron en el campo de juego. Fotos y videos.

Uno de los jugadores del equipo ganador tuvo que ser atendido en la misma cancha.

El fútbol mendocino volvió a tener un nuevo capítulo de violencia en las canchas y se suma a otros tantos que ocurrieron durante el último tiempo en todo el territorio de la provincia. En este caso, la barbarie se instaló en el departamento Lavalle, en donde varios jugadores terminaron lesionados luego de una feroz batalla campal.

El hecho ocurrió luego del partido que protagonizaron los equipos de Jocolí y La Pega, correspondiente a la semifinal de vuelta de la cuarta división masculina de la Liga Lavallina de Fútbol.

futbol Lavalle El fútbol mendocino volvió a teñirse de violencia y las imágenes son elocuentes. Tras el partido de ida, que había terminado 1 a 1, el encuentro desquite culminó con triunfo de La Pega por 1 a 0 y la posterior clasificación a la final del torneo. Sin embargo, la situación se salió de control una vez que el árbitro pitó el final del juego que se disputó en cancha de Jocolí.

Feroz batalla campal en un partido de fútbol mendocino Una vez que se cumplió el tiempo adicional, con la consecuente finalización del partido, los jugadores de La Pega decidieron celebrar la clasificación a la final de su categoría dentro del campo de juego, lo que generó la ira de los futbolistas del cuadro local.

Embed - Feroz batalla campal en un partido de la Liga Lavallina de Fútbol Todo comenzó con agresiones verbales hasta que jugadores de Jocolí golpearon a un futbolista del equipo ganador y la situación se salió de los carriles normales.