Video: un jugador de primera división fue detenido en Mendoza por resistencia a la autoridad

El descargo de Matías Orihuela y respaldo del club

Tras quedar en libertad, el futbolista de 33 años oriundo de Córdoba se refirió a la situación que vivió en Mendoza durante un pequeño viaje con su familia: “Estaba con mi mujer y mi nena disfrutando el día libre, me bajaron de la camioneta y uno de los policías me agredió sin ningún motivo. De la nada me empezó a agredir, mi señora está de testigo, jamás le falté el respeto ni jamás tuve un problema así”