Video: Rodrigo Insua tuvo un ataque de furia, rompió un vidrio en el entretiempo y salió a jugar vendado

Rodrigo Insúa no pudo contener su furia y rompió un vidrio en el entretiempo del partido entre Barracas Central y Temperley. Foto: Transfermarkt

Barracas Central estuvo al borde de quedar eliminado en los 32vos de final de la Copa Argentina. En un primer tiempo para el olvido, los dirigidos por Rubén Darío Insua se fueron al vestuario con un marcador de 0-2 frente a Temperley, equipo que milita en la Primera Nacional.

Este resultado y el mal funcionamiento del Guapo provocó mucho enojo entre los jugadores a tal punto que Rodrigo Insua, hijo del DT, ¡golpeó un vidrio! con su brazo izquierdo y salió a jugar el segundo tiempo con una venda producto de los cortes que sufrió.

Insólito: Rodrigo Insua rompió un vidrio y salió a jugar el segundo tiempo vendado El brutal enojo de Rodrigo Insua en el entretiempo del partido ante Temperley X @TyCSports Incluso, el corte fue tan profundo que el hijo del Gallego se encontraba seriamente limitado incluso para correr, con evidentes dificultades para mover la extremidad afectada. La molestia era tal que le impedía elevar los brazos para ejecutar un lateral o utilizar sus propios dedos para atarse los cordones. En ese contexto apareció Gabriel Hauche, quien dejó de lado su apodo de “Demonio” y, con un gesto de compañerismo, asistió al ex futbolista de Chacarita y Riestra, ayudándolo a atarse el calzado para que pudiera continuar en el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/chocojac/status/2019591813011738851?s=46&partner=&hide_thread=false Rodrigo Insúa rompió una ventana de una trompada y Hauche le tuvo que atar los cordones porque no puede mover la mano.

No debe haber un jugador más imbécil en el fútbol argentino. pic.twitter.com/3I2jhmfrJQ — Julián. (@ChocoJAC) February 6, 2026 El motivo por el cual Insua explotó de bronca fue por el tenso ida y vuelta que tuvo con Dardo Miloc apenas finalizó el primer tiempo. Allí, el lateral izquierdo y capitán del equipo se adelantó rumbo hacia el vestuario y el ex Gimnasia comenzó a reprocharle que debían volver todos juntos como equipo sin que nadie adelante su paso.

Barracas Central logró avanzar a la siguiente ronda Finalmente y tras un primer tiempo horrendo, Barracas Central se metió en la siguiente instancia de la Copa Argentina al imponerse en la tanda de penales. Tras el 0-2 en los primeros 45 minutos, el Guapo llegó a la igualdad gracias al doblete de Facundo Bruera y en la definición desde los doce pasos se impusieron por 4-3.