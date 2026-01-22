Video: Jorge Sampaoli casi se va a las manos con un DT brasileño que se burló de su estatura

Tras el primer tiempo de Atlético Mineiro y el América MG, el entrenador rival señaló que Jorge Sampaoli era muy bajito y lo desencajó.

Jorge Sampaoli, uno de los entrenadores argentinos de mayor renombre internacional, si hay algo por lo que no se caracteriza es por su mesura. A lo largo de sus más de 30 años de carrera, no han sido pocos sus episodios de enojos o reacciones fuera de lugar y no es raro que los rivales lo busquen para desencajarlo.

Algo así sucedió este miércoles en el duelo entre el Atlético Mineiro y el América Mineiro (su segunda mayor rivalidad después de Cruzeiro) por la fecha 4 del campeonato estadual, que finalizó con un empate 1-1 y en el que hubo un escandaloso encontronazo entre el estratega casildense y el director técnico rival.

La furia de Jorge Sampaoli cuando se burlaron de su altura La furia de Jorge Sampaoli cuando se burlaron de su altura Tras la conclusión del primer tiempo del que estaba siendo un duelo muy caliente, Alberto Valentim, técnico del elenco verdinegro, se burló del argentino por su estatura, haciendo un gesto con su mano que sugería que era muy bajo. El ex DT de la Selección, que mide 1,67 metros, no se lo tomó para nada bien y reaccionó de manera explosiva.

Enseguida se le fue al humo y rápidamente debieron intervenir los jugadores de ambos equipos, asistentes y cuerpo arbitral para separarlos y evitar que las cosas continuaran escalando y terminaran de un modo aún más lamentable. Finalmente, logaron despegarlos y Sampaoli se marchó al vestuario entre gritos y amenazas.