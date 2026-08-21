Julián Álvarez se reencontró con el Cholo en su regreso a las prácticas con el Colchonero y tras la dura respuesta del DT sobre los insultos de los hinchas.

Julián Álvarez y el Cholo Simeone se volvieron a ver las caras tras la dura respuesta del DT sobre los insultos de los hinchas.

La novela entre Julián Álvarez y Atlético de Madrid todavía está lejos de terminar. Con el mercado de pases europeo aún abierto, la postura del club de mantener al delantero argentino continúa firme, aunque el futuro de la Araña sigue en el centro de la escena. Este jueves, el cordobés volvió a entrenarse con el plantel y protagonizó su primer reencuentro con Diego Simeone después de la polémica declaración del entrenador.

El Colchonero comenzó LaLiga con una victoria por 2-0 ante Málaga en el Metropolitano, en un encuentro en el que Julián no estuvo disponible. Los goles de Kang-In Lee y Álex Baena le permitieron al equipo del Cholo comenzar el campeonato con el pie derecho, aunque buena parte de la atención se concentró en una situación ocurrida durante la conferencia de prensa posterior al partido.

Simeone fue consultado por los insultos que algunos hinchas le dedicaron a Álvarez desde un sector del estadio y sorprendió con su respuesta: “Soy muy respetuoso con nuestra gente”, se limitó a decir el entrenador, antes de girar rápidamente para responder otra pregunta. La frase generó repercusión en medio de la tensión que existe alrededor de la continuidad del delantero de la Selección argentina.

Video: el reencuentro de Julián Álvarez con Simeone tras la dura respuesta del Cholo sobre los insultos de los hinchas X @eldesmarque Este jueves, sin embargo, ambos volvieron a verse las caras en el centro de entrenamientos de Majadahonda. Según imágenes difundidas por El Desmarque, Simeone apareció sonriente junto a Julián, quien trabajó con los futbolistas que no tuvieron minutos frente al Málaga. El delantero se mostró activo y participó de los ejercicios tácticos y de un partido reducido con pelota, en una jornada en la que también estuvo presente Cuti Romero.