Video: el impactante recibimiento a los equipos tras la ceremonia de apertura de la final de Copa Argentina

En el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, la final de la Copa Argentina 2025 entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors arrancó con un montaje digno de cine. El campo de juego se transformó en escenario de luces láser, pirotecnia y efectos visuales que avisaron: esto no es un partido más.

Ambos equipos salieron al terreno con los hinchas en máxima ebullición. La Lepra y el Bicho se plantaron ante una tremenda atmósfera que ya definía el tono del duelo.

Antes de que ruede la pelota, el certamen más federal del país dio su estallido de color: la ceremonia de apertura dejó a todos en pie, la Lepra tremenda, el Bicho listo para la guerra.

Antes del pitazo inicial, la emoción tuvo un toque bien cordobés: Joaquín Martín, voz del grupo Desakata2, interpretó el Himno Nacional Argentino y dio comienzo a una noche llena de expectativa y color.

La ceremonia se desarrolló tras el saludo de la voz del estadio y un impactante show de luces y fuegos artificiales. Con las tribunas repletas y un marco imponente, el cantante apareció vestido de negro, saludó al público con su habitual carisma y entonó las estrofas frente a la hinchada leprosa.