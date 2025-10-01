Video: el grito de guerra de los hinchas del Barcelona a los del PSG, a puro "¡Messi, Messi!"

En la previa del Barcelona-PSG, los hinchas culés cantaron por Lionel Messi, ídolo eterno del club y exjugador del equipo francés.

El duelo entre Barcelona y Paris Saint-Germain, por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, fue uno de los más esperados del calendario europeo. Y en ese marco, el nombre de Lionel Messi se convirtió en protagonista inesperado en la previa de un encuentro que terminó ganando el elenco francés, 2-1 sobre la hora.

"¡Messi, Messi!" A pocos minutos de comenzar el encuentro, en los alrededores del Estadio Olímpico de Montjuic, los hinchas del Barcelona hicieron sentir su voz. Miles de fanáticos culé se unieron en un grito unánime: "¡Meeeeessi, Meeeeessi!". El cantito no fue casualidad, ya que estuvo dirigido de manera directa hacia la hinchada del PSG, conocida por su intensidad y por los cruces con rivales en este tipo de escenarios.

Fanáticos del Barcelona recordaron a Lionel Messi en la previa del partido frente al PSG Fanáticos del Barcelona recordaron a Lionel Messi en la previa del partido frente al PSG

El gesto tuvo una doble carga simbólica. Por un lado, fue una forma de rendir homenaje al máximo ídolo de la historia del club, quien vistió la camiseta azulgrana durante más de 15 años y dejó una huella imborrable. Por otro, se pudo interpretar como una provocación hacia los hinchas parisinos, recordándoles la etapa de Messi en París -entre 2021 y 2023-, en la que nunca logró la idolatría esperada e incluso fue silbado por el público local.

El trasfondo del recuerdo a Lionel Messi La relación entre Messi y el PSG estuvo marcada por la tensión. A pesar de haber ganado títulos locales, el argentino no pudo cumplir con el gran objetivo: la Champions League. Además, su salida del club en medio de silbidos y críticas contrastó con la ovación eterna que siempre recibió en Barcelona.