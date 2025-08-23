Uno de los futbolistas borrados por Russo en Boca es pretendido por el Celtic de Glasgow

El Celtic FC de Escocia negocia con Boca por uno de los jugadores que ya no tienen lugar en el equipo en el segundo semestre del 2025.

Boca Juniors se prepara para el duelo de este domingo ante Banfield por la fecha 6 del Clausura. Tras el triunfo del fin de semana pasado 3-0 sobre Independiente Rivadavia, logró calmar un poco las aguas tras el torbellino que se produjo con los 12 partidos sin ganar, la disolución del Consejo de Fútbol y el problema de los borrados.

De los jugadores que Miguel Ángel Russo no tendría en cuenta y venían entrenándose apartados del plantel, se produjo la salida de Marcos Rojo, ya nuevo refuerzo de Racing. Con Cristian Lema, por su parte, estaban tratando de arreglar de desvinculación. El único que quedaba en suspenso era Marcelo Saracchi, quien había pedido la rescisión y se la negaron, pero que ahora podría irse a Europa para jugar en el Celtic FC.

Saracchi no formó parte de la convocatoria de Boca ante Independiente. Foto: Fotobaires Saracchi estaría cerca de irse al Celtic de Glasgow. Fotobaires Según trascendió, el equipo más grande de Escocia ya comenzó a negociar con el de la Ribera por el lateral izquierdo e hizo una primera oferta para llevárselo a préstamo por un año con cargo y con opción de compra, aunque de momento los montos son desconocidos. En Brandsen 805 estarían dispuestos a dar el visto bueno, pero todo dependerá de que la plata que pongan sobre la mesa en Glasgow sea convincente.

*Boca ya tiene una oferta a préstamo por un año con cargo y con una opción de compra. Entiendo que, si mejoran los montos de la opción, la operación puede ser viable. pic.twitter.com/RJdd5eKNG3 — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 23, 2025 En caso de que las gestiones lleguen a buen puerto, sería un gran alivió para el uruguayo, que una vez que supo que no sería tenido en cuenta por Russo, estuvo muy cerca de fichar por Independiente en el último mercado de pases, pero la operación se terminó cayendo. El Celtic, que pela por entrar a la fase de liga de la Champions League, asoma como un destino más que atractivo.