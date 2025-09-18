Un piloto de la Fórmula 1 se ausentó en el Media Day y hay preocupación de cara al Gran Premio de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán , decimoséptima fecha de la temporada 2025 de Fórmula 1 , comenzó con una novedad en Mercedes . George Russell presentó molestias físicas y el equipo decidió que no participe en la jornada de prensa previa al inicio de la actividad en pista en el circuito callejero de Bakú .

“Lamentablemente, George no estará presente hoy porque no se siente bien y necesita descansar antes de la actividad en pista de mañana”, comunicó oficialmente la escudería de Brackley. La medida busca asegurar que el británico llegue en las mejores condiciones posibles a los entrenamientos del viernes.

El equipo alemán encara un fin de semana clave tras lo sucedido en Monza, donde Russell finalizó quinto y Andrea Kimi Antonelli logró el noveno puesto. Mercedes ocupa actualmente el tercer lugar en el campeonato, con 20 puntos menos que Ferrari y una ventaja de 21 sobre Red Bull.

El jefe de equipo, Toto Wolff, remarcó la importancia del último tramo del año : “Concluida la parte europea del calendario, afrontamos el último tercio de la temporada. Será una lucha intensa hasta Abu Dhabi, con tres equipos peleando por el segundo puesto en el Campeonato de Constructores. Perdimos terreno frente a nuestros rivales en Italia y necesitamos rendir mejor en las ocho carreras que restan”.

El desafío de Bakú para Mercedes

Wolff también destacó la dificultad del trazado urbano: “Primero Azerbaiyán y después Singapur. Bakú combina largas rectas de velocidad con curvas cerradas de 90 grados y la complicada sección del castillo, lo que supone un reto exigente tanto para el monoplaza como para el piloto”.

De cara a la competencia, Mercedes confía en que, si Russell se recupera y el equipo logra explotar el potencial del monoplaza, podrá luchar por posiciones de podio. “La parrilla está extremadamente ajustada y los márgenes serán mínimos. Si logramos el nivel que sabemos que tenemos, podremos aspirar a un fin de semana competitivo peleando en la parte alta”, concluyó Wolff.