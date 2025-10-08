Un importante medio internacional anticipó la decisión que Alpine tomaría con Franco Colapinto para 2026

Franco Colapinto atraviesa un momento clave en su carrera dentro de la Fórmula 1 . El piloto argentino, actualmente parte del equipo Alpine , ha logrado revertir un inicio complicado y consolidarse dentro de la escudería. Según publicó el sitio internacional LWOS (Last Word On Sports, "La Última Palabra en Deportes" en inglés), el bonaerense “pilotará para Alpine en 2026”, anticipándose al anuncio que muchos fanáticos esperan: su continuidad en la máxima categoría.

De acuerdo con el informe firmado por el periodista Jaden Díaz-Ndisang, la evolución del argentino fue determinante para ganarse un nuevo voto de confianza dentro de la estructura francesa. “Por diversas razones, el inicio de Colapinto en Alpine fue complicado, lo que generó dudas sobre su futuro. Sin embargo, desde entonces, el piloto de 22 años ha cosechado una sólida racha de carreras y consolidado su posición de cara a 2026”, señala el artículo.

El texto de LWOS recuerda que los primeros fines de semana de Colapinto fueron desafiantes, con situaciones que afectaron su valoración. “Una serie de errores y trompos en sus primeros fines de semana en Alpine fueron perjudiciales para el valor de mercado de Colapinto . El consenso sobre el reemplazo de Jack Doohan, tanto entre los observadores ocasionales como entre los medios de comunicación, fue que el australiano perdió su asiento injustamente. Por ello, Colapinto tenía un listón muy alto para justificar su nombramiento a mitad de temporada”, agrega el informe.

Sin embargo, con el paso de las carreras, el argentino mostró una evolución constante , especialmente en clasificación, donde empezó a competir de igual a igual con su compañero Pierre Gasly.

El parate de verano en Europa fue señalado por el medio como un “punto de quiebre” en la adaptación de Colapinto . Desde entonces, los resultados comenzaron a reflejar su madurez y confianza. “ Colapinto ha superado a Gasly en tres de las últimas cuatro sesiones de clasificación, una estadística alentadora para alguien con tan poca experiencia, especialmente teniendo en cuenta que Colapinto no completó ninguna prueba de pretemporada”, detalló LWOS.

La publicación destaca también la capacidad del piloto argentino para optimizar el rendimiento del A525, un monoplaza que en la primera mitad del año había mostrado limitaciones, pero que en sus manos evidenció mejoras constantes.

Camino asegurado en Alpine para 2026

Sobre su futuro inmediato, LWOS fue categórico: “Gracias a su buen desempeño, el joven de 22 años está en camino de continuar con Alpine en 2026. Si bien hay alternativas en la lista de Flavio Briatore, como Paul Aron, el futuro de Colapinto siempre estuvo en sus manos”.

El medio subrayó que dentro de la escudería no hay señales de búsqueda de otro piloto. “No hay indicios de que Alpine esté buscando en otra parte. En un movimiento que contribuirá a crear la tan necesaria sensación de estabilidad, Colapinto pilotará para el equipo en 2026”, aseguró el artículo.

alpine colapinto Un reconocido medio internacional aseguró que Franco Colapinto continuará como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1 en 2026. Instagram @alpinef1team

Finalmente, la nota cita elogios del propio Briatore, asesor especial del equipo, hacia el argentino: “Briatore ha elogiado los resultados del coche número 43 en la segunda mitad de la temporada, mostrando satisfacción con su progreso. La combinación de un ritmo competitivo y la reducción de errores ha sido fundamental para inclinar la balanza a su favor”.

Con esta proyección, Franco Colapinto pareciera estar cada vez más cerca de poder comenzar a escribir el próximo capítulo de su historia en la Fórmula 1.