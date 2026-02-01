Un expiloto y compañero de Michael Schumacher dio detalles de la salud del séptuple campeón de F1

Riccardo Patrese rompió el silencio y habló sin vueltas sobre el presente de Michael Schumacher. "Está en su propio mundo", reconoció.

A más de una década del accidente que paralizó al mundo del deporte, el estadio de salud de Michael Schumacher sigue siendo un enigma. El silencio de su familia se mantiene firme, pero en las últimas horas una voz del pasado volvió a sacudir la escena con declaraciones fuertes y sobre el presente de la leyenda de la Fórmula 1.

Los nuevos detalles sobre el estado de salud de Michael Schumacher El que habló fue Riccardo Patrese, expiloto y compañero del alemán en Benetton en 1993. En una entrevista con el portal Hochgepokert, el italiano aclaró que nunca pudo visitarlo, aunque sí recibe información de primera mano a través de amigos en común. Desde ahí, pintó un cuadro delicado pero con matices. “Está en su propio mundo, pero reconoce a la gente a su alrededor, caras conocidas. Puede sentarse, mirar a su alrededor y establecer contacto visual”, contó.

La frase que más impacto generó llegó segundos después y recorrió el mundo entero. Sin vueltas, Patrese lanzó: “Estoy seguro de que no sabe que es siete veces campeón del mundo”. Una declaración tan dura como humana, que refleja el nivel de secuelas que arrastra Schumacher desde aquel 29 de diciembre de 2013.

Presentan documental sobre Michael Schumacher a diez años de su accidente. Foto: Ferrari Presentan documental sobre Michael Schumacher a diez años de su accidente. Foto: Ferrari De todos modos, el italiano se encargó de aclarar que no todo es inmovilidad absoluta. Según le contaron personas cercanas al entorno del ex Ferrari, “ha ido mejorando con el tiempo”, aunque dentro de un contexto extremadamente sensible. Y también salió al cruce de versiones más dramáticas: “No está postrado en una cama, pero no puede caminar. Se moviliza en silla de ruedas y recibe atención permanente”.

Patrese recordó además cómo se enteró del accidente ocurrido en la estación de esquí de Méribel, cuando Schumacher cayó tras impactar contra una roca oculta. “Nadie sabía cuán grave había sido. Le mandé un mensaje preguntándole si estaba bien, pero nunca respondió. Ahí entendí que todo había cambiado”, relató, al explicar por qué ese fue su último contacto directo con él.