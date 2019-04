Rodolfo D'Onofrio lo filtró al pasar. Casi como si fuese un detalle más. Una idea que no modificaría el escenario. El dirigente confesó que mantuvo un diálogo con el presidente Mauricio Macri y le contó su intención de construir un estadio conjunto en el que hagan de local River y Boca.

"Le dije: ¿qué pasa si hacemos el estadio River y de Boca acá? Y no me dijo que no. No sé si los dirigentes de Boca van a aceptarlo. Creo que les va a costar más a ellos que a nosotros porque con venirse de La Boca a este sector hay un tema de pertenencia muy grande, y lo comprendería. Pero los dirigentes tenemos que tener visión", confesó el máximo dirigente del Millonario en una entrevista que le brindó a El Canal de Chile.

El hombre que comanda el club de Núñez desde diciembre del 2013 hacía referencia a los terrenos que están ubicados a unos pocos metros del Estadio Monumental y son los apuntados por River para la planificación de una nueva cancha, mientras se debate si crear un nuevo estadio o reformar el actual. D'Onofrio habló con Macri porque la tierra en cuestión "le pertenece a la Nación y nosotros se la compraríamos". Allí nació esta propuesta.

Mientras debaten en Comisión Directiva las posibilidades de cara al futuro, D'Onofrio advirtió: "River tiene que tomar en algún momento la decisión de reformar el Monumental o hacer un estadio nuevo. Hoy no podemos pensar en ir ya porque cuando tenés un riesgo país subiendo, tenés la inflación que tenés y la devaluación que tenés, lograr inversores para hacer el estadio nuevo es complejo".

"Para hacer el Monumental necesitás hacerlo de otra manera, pero para un estadio nuevo tenés que pensar en una inversión de alguien, porque tenés que vender esa parcela en donde está el estadio de River y a 800 metros hay una parcial en la que podría hacerse un estadio. Es un tema que tenemos que llevarle a los socios de River porque todavía no está terminado", reconoció. El terreno al que hace referencia se ubica en las inmediaciones de los clubes Cuba, Centro Naval y Liceo Naval, detrás del tiro federal y lindero al río.

"Esto es una sociedad civil y el socio decidirá. Dirá que sí o que no, pero hay que llevarle todo. Proyecto económico y financiero, factibilidad, porque como así uno dice vamos a reformar el Monumental, también dice ¿con qué plata?", señaló el máximo dirigente.

Y planteó una serie de problemas que surgirían con una reforma: "Tenemos un colegio con 1200 alumnos abajo de la tribuna, ¿cuando toquemos la tribuna qué hacemos? ¿no les damos clase? ¿la universidad? ¿qué hacemos con los deportes? ¿dónde jugamos?".

En las últimas horas, el presidente de River mantuvo un tenso diálogo con un hincha que le recriminó la posibilidad de mudar el Monumental.

Mientras la noticia repercute en todos los estamentos del fútbol nacional, en Boca ensayaron una rápida reacción por intermedio del secretario general Christian Gribaudo: "Nosotros no compartimos estadio con ningún equipo. Descartamos cualquier idea de este tipo. Nosotros tenemos que resolver un tema de capacidad y a eso estamos abocados", dijo en Radio La Red.