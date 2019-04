El tenso cruce de D'Onofrio con un hincha en Chile

Uno de los temas más importantes que actualmente se debate en la mesa de todos los fanáticos de River es la decisión que se debe tomar con respecto al futuro del Estadio Monumental.

Desde la directiva se confesó en más de una oportunidad que la posibilidad de vender los terrenos para mudarse a otro lado. Desde el lado de los hinchas, todo indica que el objetivo anhelado es realizar una reforma.

En Chile, algunos hinchas vieron salir a D'Onofrio para tomarse una foto, cantaron: "Che D'Onofrio, no rompas las pelo..., la cancha no se vende, la cancha no se toca". Luego de varias estrofas entonadas, el dirigente encaró a uno de los fanáticos y lo increpó. El hincha replicó: "Es un mensaje, nomás. A mí no me paga nadie".

A partir de allí se vivió un momento más que tenso. D’Onofrio no se quedó atrás y disparó: "¿Por qué no alentas a River y dejas de cantar estupideces? No paso nada con este tema, ¿quién te manda? Son los mismos que estaban en Brasil".

Luego de un ida y vuelta, el presidente, antes de alejarse de la discusión, culminó: "¿No me crees? ¿Te vengo a hablar y tenés esta actitud? No pareces hincha de River, vos debes ser de Boca".