Trato hecho: el Atlético de Madrid del Cholo Simeone sumó a otro argentino de Selección a sus filas

El Atlético de Madrid de Simeone, que no arrancó bien en las primeras tres fechas de LaLiga, se reforzó con otro futbolista de la Scaloneta.

El Atlético de Madrid no ha arrancado para nada bien en LaLiga 2025/26. Su rendimiento está dejando mucho que desear, no ganó ningún partido en las primeras tras fechas y sumó apenas 2 puntos de 9 posibles, lo que pone mucha presión sobre los hombros de Diego Simeone de cara a una temporada que recién está comenzando.

El Colchonero tiene el objetivo de mejorar lo hecho la campaña pasada y volver a ganar aunque sea un título después de 4 años de sequía, tras el campeonato de Primera División obtenido en 2021. Y para alegría del Cholo, este domingo pudo cerrar el fichaje de un futbolista por el que venía negociando ya desde hace unas semanas.

Se trata de Nicolás González, por quien en las últimas horas lograron llegar a un acuerdo con la Juventus. Según informó el periodista Fabrizio Romano en su cuenta de X, el elenco de Turín lo cederá con una opción de compra de 33 millones de euros. La misma podría convertirse en una obligación de acuerdo a los objetivos cumplidos y la cantidad de partidos que juegue con el conjunto rojiblanco.

La Vecchia Signora en un principio tenía intención de venderlo por la susodicha cifra. Sin embargo, el Atleti hizo lo posible por conseguir un trato a préstamo, ya que si no tendría problemas con el Fair Play Financiero. Finalmente la balanza se inclinó en favor de los españoles, que suman así a su sexto jugador argentino en el plantel, junto a Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Juan Musso y Thiago Almada.