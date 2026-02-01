Tras sacarlo del Dortmund, Chelsea volvió a ceder a Aaron Anselmino: será compañero de dos argentinos

Aaron Anselmino arrancó esta temporada como futbolista del Borussia Dortmund, a donde había llegado a préstamo por un año para sumar rodaje. Y si bien cuando le tocó jugar lo hizo muy bien, las lesiones lo condicionaron y, sin poder cumplir con los minutos esperados, el Chelsea, club dueño de su pase desde 2024, decidió repatriarlo anticipadamente.

Sin embargo, el defensor surgido de Boca no tenía lugar en el cuadro londinense, por lo que los directivos optaron por volver a prestarlo hasta el cierre del campeonato, una medida llamativa considerando que el zaguero pampeano había logrado establecerse en Alemania pese a su falta de continuidad y que se marchó entre lágrimas.

Aaron Anselmino jugará en el RC Estrasburgo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/2017857699497574872?s=20&partner=&hide_thread=false Aaron Anselmino to RC Strasbourg, here we go! Deal in place over loan until the end of the season.



Argentinian defender was never gonna return to Borussia Dortmund and Chelsea pick RC Strasbourg as best solution.



Formal steps to follow. pic.twitter.com/VYrHGRX3JG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026 El nuevo equipo del central de 20 años será el Racing Club de Estrasburgo de Francia, institución perteneciente al mismo grupo empresarial que los Blues y adonde suelen enviar a muchos de los futbolistas que no serán tenidos en cuenta en el corto plazo.

Allí, Anselmino compartirá plantel con otros dos jugadores argentinos. Uno de ellos también se formó en las inferiores xeneizes y es Valentín Barco. El Colo llegó al elenco galo en febrero de 2025 y encontró allí su lugar en el Viejo Continente, tras sus fallidos pasos por Sevilla y Brighton. El otro es Joaquín Panichelli, surgido de River y que actualmente es uno de los goleadores de la Ligue 1 con 11 tantos.