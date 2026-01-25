La decisión de Chelsea con Aaron Anselmino tras sumar pocos minutos en Borussia Dortmund

Chelsea había cedido a Aaron Anselmino al Borussia Dortmund a mediados del 2025 para que ganara rodaje, pero las cosas no salieron como esperaban.

Aaron Anselmino es una de las mayores promesas surgidas de la inferiores de Boca en el último tiempo. Sus destacados rendimientos a tan corta edad con una camiseta tan pesada como la azul y oro hicieron que el Chelsea lo comprara a mediados de 2024 por 18 millones de dólares y lo sumara a sus filas a principios del 2025.

Sin muchas oportunidades en el elenco londinense (disputó apenas 2 minutos en el 4-1 sobre Benfica por el Mundial de Clubes), en agosto del año pasado lo cedieron por una temporada al Borussia Dortmund para que ganara rodaje y regresara a Inglaterra con más experiencia encima. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban.

Chelsea repesca a Aaron Anselmino tras 6 meses en el Dortmund Aaron Anselmino en Borussia Dortmund Por las lesiones, Anselmino solo disputó 10 partidos con Borussia Dortmund. @aaron.anselmino Es que, por falta de minutos en el elenco aurinegro, los Blues decidieron aplicar la cláusula de repesca y el defensor central de 20 años regresará al club dueño de su pase medio año antes de lo estipulado. Esta situación generó cierto malestar en Alemania, ya que la situación del zaguero pampeano tuvo algunas peculiaridades.

El problema es que al ex Boca no le faltaron oportunidades por cuestiones futbolísticas, ya que cuando le tocó jugar lo hizo en un gran nivel y tuvo muy buenas valoraciones por parte de la prensa y los hinchas. Sin embargo, se vio muy condicionado por las lesiones, que le hicieron perderse nada menos que 12 partidos.