Tras liderar su grupo, Colombia se mide con Ghana por los 16avos de final: hora, TV y streaming
El seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo afronta un exigente cruce frente a un rival que clasificó como uno de los mejores terceros.
Colombia buscará trasladar el gran nivel que mostró en la fase de grupos a la instancia de eliminación directa cuando enfrente este viernes a Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 22.30 (hora argentina) en Kansas City.
El seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo llega fortalecido tras finalizar primero en el Grupo K, por delante de Portugal, mientras que el conjunto africano consiguió la clasificación como uno de los ocho mejores terceros y tratará de dar uno de los golpes de la ronda.
En Argentina, el partido podrá seguirse en vivo por DSports, además de las plataformas de streaming DGO y Paramount+.
Colombia llega invicta y con la confianza en alza
El conjunto cafetero fue uno de los equipos más sólidos de la primera fase. Debutó con un triunfo por 3-1 sobre Uzbekistán, luego venció 1-0 a RD Congo y cerró su participación con un empate sin goles frente a Portugal, resultado que le permitió quedarse con el primer puesto de la zona.
El equipo de Lorenzo combinó solidez defensiva, equilibrio en el mediocampo y eficacia ofensiva para terminar invicto y evitar a otros líderes de grupo en el primer cruce eliminatorio.
De cara al encuentro de este viernes, el entrenador mantendría una base similar a la que utilizó durante la fase de grupos. Daniel Muñoz, una de las grandes figuras del torneo y autor de dos goles, regresaría al equipo titular, mientras que Johan Mojica también tiene posibilidades de ingresar desde el arranque. La principal incógnita pasa por el centrodelantero: Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba pelean por un lugar.
Ghana apuesta a la experiencia de Carlos Queiroz
El seleccionado africano tuvo un recorrido más irregular para alcanzar los 16avos de final. Comenzó con una victoria por 1-0 frente a Panamá, luego empató sin goles con Inglaterra y cerró la fase de grupos con una derrota por 2-1 ante Croacia, resultados que le alcanzaron para avanzar como uno de los mejores terceros.
Al frente del equipo está Carlos Queiroz, un viejo conocido del fútbol colombiano tras dirigir a ese seleccionado entre 2019 y 2020. El entrenador portugués intentará aprovechar ese conocimiento para neutralizar a un rival que llega como favorito.
Antoine Semenyo volvería a integrar el once inicial, mientras que Iñaki Williams, que tuvo escasa participación durante la fase de grupos, volvería a esperar su oportunidad desde el banco de suplentes.
Probables formaciones, hora y TV de Colombia vs. Ghana
- Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez o Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.
- Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjei, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Elisha Owusu, Thomas Partey, Kwasi Sibo; Antoine Semenyo, Jordan Ayew y Kamaldeen Sulemana. DT: Carlos Queiroz.
- Árbitro: Clément Turpin (Francia).
- Hora: 22.30 (Argentina).
- TV: DSports.
- Streaming: DGO y Paramount+.