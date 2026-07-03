Tras liderar su grupo, Colombia se mide con Ghana por los 16avos de final: hora, TV y streaming

Colombia buscará trasladar el gran nivel que mostró en la fase de grupos a la instancia de eliminación directa cuando enfrente este viernes a Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 22.30 (hora argentina) en Kansas City.

El seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo llega fortalecido tras finalizar primero en el Grupo K , por delante de Portugal, mientras que el conjunto africano consiguió la clasificación como uno de los ocho mejores terceros y tratará de dar uno de los golpes de la ronda.

En Argentina, el partido podrá seguirse en vivo por DSports, además de las plataformas de streaming DGO y Paramount+.

El conjunto cafetero fue uno de los equipos más sólidos de la primera fase. Debutó con un triunfo por 3-1 sobre Uzbekistán, luego venció 1-0 a RD Congo y cerró su participación con un empate sin goles frente a Portugal, resultado que le permitió quedarse con el primer puesto de la zona.

El equipo de Lorenzo combinó solidez defensiva, equilibrio en el mediocampo y eficacia ofensiva para terminar invicto y evitar a otros líderes de grupo en el primer cruce eliminatorio.

Colombia quiere confirmar su gran momento ante Ghana. EFE

De cara al encuentro de este viernes, el entrenador mantendría una base similar a la que utilizó durante la fase de grupos. Daniel Muñoz, una de las grandes figuras del torneo y autor de dos goles, regresaría al equipo titular, mientras que Johan Mojica también tiene posibilidades de ingresar desde el arranque. La principal incógnita pasa por el centrodelantero: Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba pelean por un lugar.

Ghana apuesta a la experiencia de Carlos Queiroz

El seleccionado africano tuvo un recorrido más irregular para alcanzar los 16avos de final. Comenzó con una victoria por 1-0 frente a Panamá, luego empató sin goles con Inglaterra y cerró la fase de grupos con una derrota por 2-1 ante Croacia, resultados que le alcanzaron para avanzar como uno de los mejores terceros.

Al frente del equipo está Carlos Queiroz, un viejo conocido del fútbol colombiano tras dirigir a ese seleccionado entre 2019 y 2020. El entrenador portugués intentará aprovechar ese conocimiento para neutralizar a un rival que llega como favorito.

Antoine Semenyo volvería a integrar el once inicial, mientras que Iñaki Williams, que tuvo escasa participación durante la fase de grupos, volvería a esperar su oportunidad desde el banco de suplentes.

Probables formaciones, hora y TV de Colombia vs. Ghana