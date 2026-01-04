Tras irse libre de River, Enzo Pérez será refuerzo de un equipo argentino que jugará la Libertadores 2026

Después de varias semanas de negociaciones y contactos, Argentinos Juniors logró cerrar la incorporación de Enzo Pérez , quien continuará su carrera en el fútbol argentino tras quedar libre de River Plate . El mediocampista se sumará al plantel en los próximos días y firmará un contrato que lo vinculará con la institución de La Paternal hasta el 31 de diciembre.

El acuerdo no se alcanzó de manera inmediata. Las primeras conversaciones entre el club y el entorno del futbolista comenzaron hace alrededor de un mes, pero una oferta inicial que no cumplía con las expectativas del jugador enfrió las tratativas. Con el mercado aún abierto, la dirigencia del Bicho decidió mejorar las condiciones económicas y reactivar el diálogo.

Finalmente, este sábado llegó el entendimiento definitivo. El volante mendocino, que tiene 39 años y cumplirá 40 el próximo 22 de febrero, aceptó la propuesta tras recibir una mejora salarial y definió su futuro luego de desvincularse del club de Núñez, donde perdió protagonismo en el cierre de la última temporada.

Según informó César Merlo, periodista especializado en mercado de pases , la firma del contrato se realizará en las próximas horas y Enzo Pérez se incorporará de inmediato a la pretemporada de Argentinos Juniors .

Más allá de lo contractual, un punto determinante fue el rol deportivo que le ofrecieron. El entrenador Nicolás Diez mantuvo charlas directas con el mediocampista y le detalló el lugar que ocupará dentro del equipo. Argentinos Juniors disputará la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, donde enfrentará a Barcelona de Guayaquil, y el cuerpo técnico imagina a Pérez como una pieza clave en el mediocampo.

Argentinos Juniors mejoró hoy la oferta por Enzo Pérez y hay principio de acuerdo para que se concrete su llegada. *A falta de que se redacten los documentos, todo está dado para que firme por un año. #TratoHecho pic.twitter.com/87UleIm479

En ese esquema, es muy probable que integre el doble cinco junto a Federico Fattori, aportando experiencia, orden táctico y liderazgo en una competencia de alta exigencia internacional.

Movimientos en el plantel

La llegada de Enzo Pérez refuerza una zona central en la que el Bicho también incorporó al juvenil Gino Infantino, combinando juventud y recorrido. Al mismo tiempo, el mercado mantiene interrogantes abiertos: Alan Lescano podría emigrar y el futuro de Hernán López Muñoz, uno de los armadores del equipo, aún no está resuelto.

En la última temporada, Enzo Pérez disputó 38 partidos con River, aunque con menor continuidad en el tramo final, situación que derivó en la decisión de Marcelo Gallardo de no incluirlo en el proyecto 2026. Ahora, el experimentado volante inicia una nueva etapa con la misión de aportar su trayectoria copera en un equipo que buscará dar pelea en la Libertadores.