Tomás Etcheverry dio pelea, pero cayó ante Bublik y se despidió del Abierto de Australia

El argentino Tomás Etcheverry se despidió del Abierto de Australia, luego de su derrota en la tercera ronda ante el talentoso kazajo Aleksandr Bublik (10°) en sets corridos.

Bublik, quien aspira a dar pelea y llegar hasta las instancias finales en el primer Grand Slam del año, se impuso por 7-6(4), 7-6(5) y 6-4, luego de 2 horas y 37 minutos de juego.

Pese a la derrota, Etcheverry, que ocupa el puesto número 62 del ranking, jugó en un altísimo nivel y pudo mantener todos sus turnos de saque para forzar el tie-break en los dos primeros parciales, aunque en dichas “muertes súbitas” el kazajo hizo pesar toda su jerarquía para que la moneda cayera a su favor.

Las estadísticas del triunfo de Bublik sobre Tomás Etcheverry Final para la ilusión de Etcheverry en el Abierto de Australia Ya en el tercer set Bublik consiguió un rápido quiebre en el primer game que fue definitivo, debido a que luego le alcanzó con mantener todos sus turnos de saque para finalmente quedarse con la victoria.

Bublik, de 28 años y que atraviesa el mejor momento de su carrera, tuvo un excelente inicio de temporada en el que se quedó con el título en el ATP 250 de Hong Kong, que además le permitió cumplir con el objetivo de meterse en el top 10 del ranking ATP.