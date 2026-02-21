Super Rugby: protagonismo mendocino y goleada: Tarucas arrasó en su debut continental

Con tres mendocinos como titulares, Tarucas venció 41-13 a Selknam y comenzó el Súper Rugby Américas con una actuación dominante.

El estreno de Tarucas en el Súper Rugby Américas tuvo acento mendocino y final contundente. El conjunto argentino superó con claridad a Selknam por 41-13 en Tucumán, en un partido que marcó el inicio de la temporada y dejó muy buenas sensaciones por el rendimiento colectivo y el aporte de los jugadores cuyanos.

Con tres mendocinos como titulares, el segunda línea Luciano Asevedo y los alas Facundo Cardozo y Agustín Sarelli (subcapitán). Tarucas mostró carácter desde el arranque y construyó la victoria sobre una base sólida: dominio territorial, presión defensiva y eficacia para capitalizar cada oportunidad en ataque. La presencia mendocina fue determinante en la estructura del equipo, aportando orden táctico, intensidad en el contacto y protagonismo en las formaciones fijas, aspectos que le permitieron al local imponer condiciones especialmente en el complemento.

Tras un primer tiempo equilibrado, el conjunto argentino elevó el ritmo y desbordó a su rival con una producción ofensiva contundente. La diferencia final reflejó la superioridad física y la claridad en la toma de decisiones, virtudes que tuvieron a los representantes mendocinos como piezas clave dentro del funcionamiento general.

El triunfo no solo significó un arranque ideal en la competencia continental, sino también una señal clara del peso que Mendoza tiene dentro del proyecto deportivo de Tarucas, con jugadores que responden en escenarios de máxima exigencia y sostienen el crecimiento del rugby argentino en el plano internacional.



