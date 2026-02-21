Super Rugby: protagonismo mendocino y goleada: Tarucas arrasó en su debut continental
Con tres mendocinos como titulares, Tarucas venció 41-13 a Selknam y comenzó el Súper Rugby Américas con una actuación dominante.
El estreno de Tarucas en el Súper Rugby Américas tuvo acento mendocino y final contundente. El conjunto argentino superó con claridad a Selknam por 41-13 en Tucumán, en un partido que marcó el inicio de la temporada y dejó muy buenas sensaciones por el rendimiento colectivo y el aporte de los jugadores cuyanos.
Con tres mendocinos como titulares, el segunda línea Luciano Asevedo y los alas Facundo Cardozo y Agustín Sarelli (subcapitán). Tarucas mostró carácter desde el arranque y construyó la victoria sobre una base sólida: dominio territorial, presión defensiva y eficacia para capitalizar cada oportunidad en ataque. La presencia mendocina fue determinante en la estructura del equipo, aportando orden táctico, intensidad en el contacto y protagonismo en las formaciones fijas, aspectos que le permitieron al local imponer condiciones especialmente en el complemento.
Tras un primer tiempo equilibrado, el conjunto argentino elevó el ritmo y desbordó a su rival con una producción ofensiva contundente. La diferencia final reflejó la superioridad física y la claridad en la toma de decisiones, virtudes que tuvieron a los representantes mendocinos como piezas clave dentro del funcionamiento general.
El triunfo no solo significó un arranque ideal en la competencia continental, sino también una señal clara del peso que Mendoza tiene dentro del proyecto deportivo de Tarucas, con jugadores que responden en escenarios de máxima exigencia y sostienen el crecimiento del rugby argentino en el plano internacional.
Mendocinos en el Súper Rugby Américas
La edición 2026 del Súper Rugby Américas contará con 13 jugadores mendocinos distribuidos en las franquicias argentinas. En Dogos XV estarán Aitor Bildosola, Agustín Gozálves, Tomás Gómez, Genaro Podestá, Juan Martín Hernández, Ernesto Giúdice y Tomás Canedo. Tarucas tendrá a Juan Manuel Vivas, Facundo Cardozo, Luciano Asevedo y Agustín Sarelli. En tanto, el nuevo Capibaras XV suma a Juan Ignacio Rodríguez y Federico Serpa dentro de su proceso para la temporada.
Programacion Super rugby de las americas 2026
La programación del Súper Rugby Américas 2026 incluye una serie de partidos que se llevarán a cabo en varias ciudades de Argentina y Uruguay. Aquí hay un resumen de la programación de la primera fecha:
- 20 de febrero: Dogos XV vs. Cobras Brasil Rugby en Córdoba Athletic a las 19 hs.
- 21 de febrero: Tarucas vs. Selknam en Tucumán Lawn Tennis a las 21 hs.
- 23 de febrero: Dogos XV vs. Cobras Brasil Rugby en Córdoba Athletic a las 20 hs.