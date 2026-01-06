¡Sorpresa! Sebastián Villa rechazó una oferta de un gigante de Brasil por sus ganas de jugar en River
Sebastián Villa manifestó públicamente sus ganas de vestir la camiseta del Millonario y es por ello que desestimó una oferta de un gigante de Brasil.
Sebastián Villa profundiza su postura y empieza a marcar el camino hacia River. A pocas horas de expresar sin rodeos su intención de vestir la camiseta con la banda roja y trabajar bajo la conducción de Marcelo Gallardo —dejando de lado su pasado en Boca—, el delantero colombiano desestimó una oferta de peso del exterior, con la mirada puesta exclusivamente en Núñez.
En las últimas horas, Santos fue el club que avanzó con mayor decisión. El histórico equipo brasileño, que busca potenciar su frente ofensivo para acompañar a Neymar tras confirmar el regreso de Gabriel “Gabigol” Barbosa, se contactó con el entorno del atacante y acercó una propuesta formal. La posibilidad de compartir equipo con figuras de primer nivel resultaba tentadora, pero no alcanzó para modificar su decisión.
Sebastián Villa rechazó una oferta del Santos de Neymar
Por un lado, la cifra ofrecida —apenas superior a los cinco millones de dólares— quedó muy lejos de las pretensiones de Independiente Rivadavia de Mendoza, dueño de su pase y firme en su postura de exigir alrededor de 12 millones. Villa, con vínculo vigente hasta diciembre de 2026, ya dejó en claro que pretende cambiar de aire en este mercado.
Pero, más allá de lo económico, el factor determinante pasa por lo deportivo. El extremo entiende que River representa el escenario ideal para relanzar su carrera, exhibir su mejor versión y volver a meterse en la órbita de la selección colombiana en la antesala del Mundial 2026. “Si Gallardo me llama, viajo mañana mismo”, aseguró en Picado TV, en una declaración que también funcionó como un mensaje directo para la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo.
La dirigencia de River informó que se baja de las negociaciones con Villa por “diferencias insalvables”
Aunque no figuraba entre las prioridades iniciales del Muñeco para reforzar el ataque, en River existieron contactos para interiorizarse sobre las condiciones del jugador y las exigencias del club mendocino. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron y, por ahora, su llegada aparece prácticamente descartada. Así lo reconoció el propio presidente del Millonario, al admitir que existen “diferencias insalvables” que hoy alejan a Villa del Monumental.