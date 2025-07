Seguirá detenido el jugador de San Martín de San Juan acusado de golpear a un policía en Mendoza

Los detalles del hecho

El hecho ocurrió cerca del kilómetro 1107, a la altura de Potrerillos, cuando los agentes en cuestión detuvieron una camioneta de color negro que había traspasado a otro vehículo en un sector de la ruta en donde existe prohibición con doble línea amarilla. En ese momento, el jugador se resistió a ser controlado y se generó una discusión que subió de tono en cuestión de minutos.

Frente a la resistencia de Orihuela, los agentes intentaron hacerlo descender del vehículo por la fuerza, lo que generó un forcejeo que incluyó algunos golpes por parte del jugador. Una vez que lograron reducirlo, el futbolista fue trasladado a la comisaría 11 de Luján de Cuyo, en donde quedó detenido.

El descargo de Matías Orihuela y respaldo del club

El futbolista de 33 años oriundo de Córdoba se refirió a la situación que vivió en Mendoza durante un pequeño viaje con su familia: “Estaba con mi mujer y mi nena disfrutando el día libre, me bajaron de la camioneta y uno de los policías me agredió sin ningún motivo. De la nada me empezó a agredir, mi señora está de testigo, jamás le falté el respeto ni jamás tuve un problema así”.

Desde San Martín de San Juan emitieron un comunicado en donde apoyaron al jugador: “Como es de público conocimiento el futbolista del Plantel Profesional, Matías Orihuela, fue detenido en la jornada de ayer en la provincia de Mendoza debido a un altercado con la policía de dicha provincia tras haber sido imputado de una presunta infracción de tránsito, procediendo a nuestro entender de una manera arbitraria e ilegítima para la privación de la libertad de Orihuela”.

El video del hecho