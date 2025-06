Se supo qué le recriminó Lionel Messi a James Rodríguez, enojado en pleno partido: "Dijiste que nos habían..."

A los 72 minutos y tras la expulsión de Enzo Fernández, el capitán de la Albiceleste se acercó con el jugador del León de México y tapándose la boca le comenzó a recriminar por sus picantes declaraciones contra la Selección argentina tras la final de la Copa América en Estados Unidos: "Dijiste que nos habían ayudado en la final. Hablás mucho", lanzó. Por su parte, el crack colombiano negó de forma contundente los reproches del astro rosarino: "¡Yo no he dicho nada!"

A pesar de que la situación no escaló a mayores, Messi no se olvidó de lo que había dicho el ex Real Madrid y Bayern Múnich, entre otros clubes, y cuando tuvo la oportunidad de hablar con él, no la desperdició y le mostró todo su enojo.