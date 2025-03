James Rodríguez hizo una fuerte acusación sobre la final de la Copa América que ganó Argentina

Parece increíble, pero es real. A nueve meses de la final de la Copa América 2024, James Rodríguez rompió el silencio y apuntó contra el arbitraje del brasileño Rodolpho Toski, quien dirigió el duelo en el que Argentina venció 1-0 a Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami. "El árbitro influyó mucho, favoreció a Argentina", sentenció el capitán cafetero en una entrevista con Eduardo Aguirre, periodista del programa español El Chiringuito de Jugones.

El mediocampista, que fue elegido mejor jugador del torneo, señaló dos jugadas puntuales que generaron controversia: un supuesto penal de Alexis Mac Allister sobre Jhon Córdoba y una infracción de Nicolás Tagliafico a Davinson Sánchez en el área. "Hicimos una excelente Copa América, pero por cosas externas, creo que no pudimos quedar campeones. El árbitro influyó mucho, no nos cobró uno o dos penales. Para mí, uno claro", aseguró.

Mirá lo que dijo James sobre la final de la Copa América 2024

Además, puso el foco en la falta de transparencia del VAR: "Lo más raro es que de todos los partidos han salido los audios del VAR y de la final no. Eso es lo que digo, raro, curioso, por qué no salieron si en todos los partidos han salido y en la final no, algo pasa ahí raro”, denunció el ex Banfield.

Más allá de su enojo, James reconoció la jerarquía del equipo de Lionel Scaloni. "No digo que no merecían ganar, porque si fueron campeones es porque se lo merecían", explicó. Sin embargo, deslizó que Colombia tuvo un camino más difícil hasta la final, enfrentando a Brasil y Uruguay, mientras que Argentina, según su visión, tuvo rivales más accesibles y menos desgaste por traslados. “Es verdad que nosotros nos fuimos por un lado en que estaban Brasil y Uruguay, ellos se fueron por el lado que los rivales no eran tan fuertes como la zona nuestra, jugaban en ciudades sin trayectos largos, Colombia fue la que más kilómetros hizo”, explicó.

Las declaraciones de James Rodríguez no tardaron en generar repercusiones en Argentina y Colombia. Mientras algunos hinchas cafeteros respaldaron sus palabras y pidieron explicaciones sobre las jugadas polémicas, desde el entorno albiceleste descartaron cualquier tipo de favoritismo. La polémica, lejos de apagarse, promete seguir encendida en las próximas fechas de Eliminatorias, cuando en junio ambos equipos vuelvan a verse las caras, esta vez en suelo argentino, con cuentas pendientes.