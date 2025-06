La cargada de la hinchada argentina a la Selección de Chile luego de que quedara afuera del Mundial

La Selección de Chile quedó sin chances de clasificar al Mundial 2026 este martes. Obligado a ganar como visitante frente a Bolivia, no hizo pie en El Alto y quedó de este modo matemáticamente afuera de una Copa del Mundo por tercera vez consecutiva, tras sus ausencias también en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Esto, por supuesto, no iba a pasar desapercibido en el continente y las redes sociales no tardaron en explotar con los más despiadados memes. Sin embargo, no sería internet el único escenario donde el combinado trasandino sería víctima de burlas, ya que estas también se hicieron presentes en los estadios.